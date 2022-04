¿No lo supera? Selena Gómez no habría asistido a los Premios Grammy por Justin Bieber y su esposa

Y luego de que se especulara la razón por la cual Selena Gómez habría evitado ir a la importante ceremonia, un debate se desató en las redes sociales, espacio en el que se dijo que la superación no ha tocado la puerta de la cantante aún.

Presuntamente Selena habría evitado toparse con su ex Justin Bieber y su esposa Hailey durante los Premios Grammy , en donde ambos estuvieron nominados, mientras el figuró en múltiples categorías, ella estuvo sólo en una; ambos perdieron pese al gran éxito de sus respectivos álbumes.

La intérprete de 'Baila conmigo' no asistió a los Premios Grammy a pesar de ser tener su primera nominación , lo que ha desatado todo tipo de teorías, pero la principal es que se debió a que su ex novio estaría presente junto a su esposa.

Gilberto Coronel

