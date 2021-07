"No man.... ¿Qué le pasó?¡Se volvió hombre!: Fans enfurecen con el cambio físico de Vanessa Guzmán

México. La actriz Vanessa Guzmán, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, sorprende a sus seguidores en Instagram al mostrar cómo ha cambiado su físico y mientras que unos la felicitan, otros no salen del asombro tras verla.

Y ante el radical cambio físico que Vanessa Guzmán ha mostrado en los últimos meses, producto de su amor por el ejercicio, críticas a favor y en contra no ha dejado de recibir en las redes, a las que ella ya ha contestado.

Foto de Instagram

A la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, escribió también.