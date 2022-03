"No manchen, ya es en serio", Galilea Montijo hace frente al rumor de un amorío con Maca Carriedo

Hasta el momento la conductora de televisión María del Carmen Carriedo Castillo, no ha comentado nada sobre este rumor.

Si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, de toda la vida, si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy en contra de nada, ni de nadie.

La también presentadora del show "Pequeños Gigantes" y ex novia del futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco (hoy gobernador del estado de Morelos, México), manifestó que si fuera cierto la relación amorosa con Maca Carriedo , no hubiese tenido nada de malo.

Amablemente, Gali le pidió a los reporteros de espectáculos que ya no le pregunten cosas sin pruebas. "Ya saben que yo les agradezco y siempre les contesto, yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen".

La también actriz de telenovelas se caracteriza por hacer frente a las difamaciones en su contra y en esta ocasión, no fue la excepción. En un encuentro con varios medios de comunicación, reaccionó a su supuesto romance con Maca Carriedo . "No manchen, ya muchachos, ya es en serio".

Recientemente, se dijo que la conductora de televisión de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, le fue infiel a su esposo, el político Fernando Reina Iglesias con Maca Carriedo , su ex compañera del programa "Hoy" .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

