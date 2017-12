¡No más calle! Carlos Peniche aparece bañado y de traje

Mucho ha consternado los últimos días la situación del actor Carlos Peniche, quien fue captado por las cámaras durmiendo en la calle y a raíz de esto, han surgido personas que desean brindarle ayuda y comienzan a buscarlo; sin embargo, ya alguien más le cambio la suerte y no es encontrado en el sitio donde habitaba.

Las cámaras de Ventaneando acompañaron a Paula Esmeralda, ex pareja del actor, en la búsqueda de a quien ella describió como el amor de su vida.

“Que Dios lo ilumine. Es el amor de mi vida”, declaró para el programa de televisión.

Tras conocer la penosa situación del ex galán de telenovelas, Paula decidió tenderle la mano y emprendió la búsqueda por las calles cercanas a un departamento que habían compartido juntos y donde se le había captado en unas fotografías muy descuidado.

Carlos Peníche, así lucía años atrás. Foto: captura de pantalla

Estuvieron preguntando a las personas que rondaban el lugar y los taxistas sobre el joven, por su nombre no era identificado pero las características la fueron llevando poco a poco a obtener información sobre él.

"Un hombre alto, fornido", así preguntaba Paula por su ex pareja.

Paula y Carlos. Foto: captura de pantalla

Su caminar comenzó a rendir frutos cuando lo identificaron como el hombre que tendía un catre en la esquina; sin embargo señalaron que tenía días que no dormía ahí y que se le había visto en el lugar muy alineado, de traje y que le estaban tomando fotografías.

Al parecer el conocimiento público de la situación de Peniche le cambió la suerte y aunque Paula no encontró al amor de su vida, sabe que está mucho mejor.

De galán de telenovelas, a indigente

Carlos Peníche, hijo de la actriz Alejandra Peníche, y sobrino del actor Arturo Peníche, está irreconocible. De haber sido galán de telenovelas y programas unitarios, años atrás, hoy en día no tiene dónde vivir, y vive de lo que la gente le da.

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tio Arturo en Miami; mi tio Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!."

Carlos, en entrevista con "Ventaneando", asegura que sobrevive al día, nadie le da dinero; en ocasiones consigue diez pesos para ir al internet y abrir su cuenta de Facebook, sin embargo, la pasa de lo más tranquilo, asegura.