¡No más country! Taylor Swift es retirada de famoso mural de leyendas del género

A pesar de que los inicios de la carrera de Taylor Swift y muchos de sus más grandes éxitos son en el género country, la cantante fue recientemente retirada de un famoso mural que ilustra a leyendas del género.

En su faceta en el pop, Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas y de las de mayores ventas en los Estados Unidos y en el mundo.

Muestra de ello son sus más recientes álbumes que han vendido millones, y su sencillo más nuevo ‘willow’, se coloca en la posición número 1 de los charts de Billboard.

Aun así, los fanáticos no pueden olvidar esos inicios de Taylor Swift en la música country, con temas como ‘You belong with me’, ‘Teardrops on my guitar’ y ‘Mine’.

Incluso, ‘Red’, su último álbum country, aunque ya debutando con influencias pop, fue ganador del mejor álbum del año en los premios Grammy del 2014, tal como lo hizo con ‘Fearless’, en 2010.

Es por ello que a los fans no sólo les sorprendió, sino que se encuentran muy molestos con la decisión de retirar a Taylor Swift del mural de leyendas del country, en la ciudad de Nashville, Estados Unidos.

Se trata de un mural en el ‘Legends Corner’, en la ciudad de Nashville, en el que el artista Tim Davis plasmó a diferentes artistas considerados como leyendas del género.

Siendo una ciudad en la que domina el género del country, el mural se convirtió en uno de los lugares más visitados de la ciudad, y uno de los más emblemáticos.

Dolly Parton, Tim McGraw, Blake Shelton, Garth Brooks, Loretta Lynn, entre muchos otros artistas del género se ganaron su lugar en el mural por sus grandes aportaciones al género.

Sin embargo, el artista decidió que era tiempo de hacer algunos ajustes al mural, retirando a Taylor Swift y poniendo al cantante Brad Paisley en su lugar.

Mural de leyendas del country incluía a Taylor Swift, quien fue reemplazada por Brad Paisley

Taylor Swift, aún con todos sus reconocimientos y sus ventas en el género del country, desde su álbum ‘1989’ dejó la música country de lado para encontrar un nuevo camino en el pop.

Debutando en el género con la canción ‘Shake it off’, la cantante tuvo buen recibimiento por la crítica y los fanáticos que adoraron el nuevo sonido.

Luego vinieron otros álbumes como ‘Reputation’ y ‘Lover’, con los éxitos, ‘Look what you made me do’, ‘Gorgeous’, ‘You need to calm down’, y ‘The man’.

Actualmente, con su álbum más reciente, ‘evermore’, lanzando a pocos meses con su antecesor, ‘folklore’, Taylor Swift se ha consolidado una vez más como una de las artistas más importantes de la época.

Los fanáticos, sin embargo, no han tomado de la mejor manera la noticia del retiro de Taylor Swift del famoso mural, pues no pueden olvidar que Taylor posee varios de los álbumes country más vendidos, y fue un su momento el talento más joven en conseguir ciertos reconocimientos.

Mientras algunos se encuentran muy molestos, otros se han mostrado indiferentes, pues consideran que el éxito de la cantante va más allá de su imagen en un mural.