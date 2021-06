¡No más extravagantes alas y diminutas cinturas! Ellas son las nuevas ángeles de Victoria's Secret

Aunque fue muy exitoso y aclamado en su momento, el Victoria's Secret Fashion Show simplemente desapareció. Los tiempos cambiaron, la marca de lencería Victoria's Secret debía a la nueva era o morir, sus ángeles de 90-60-90 tuvieron que colgar sus alas y la empresa estadounidense debía mostrar modelos más reales.

En los últimos años Victoria's Secret estuvo envuelta en mucha controversia por la relación de su propietario con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, "así como por las revelaciones sobre una cultura corporativa misógina que traficaba con el sexismo y la discriminación por edad y tallas", señala un artículo del diario estadounidense The New York Times.

Martin Waters, quien febrero pasado fue nombrado Director Ejecutivo de Victoria's Secret, manifestó en una entrevista para The New York Times: "cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder".

Necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres.

La compañía que diseña lencería y otros productos de belleza femenina, presentó a sus siete nuevos "ángeles" quienes conforman un grupo llamado VS Collective; estarán asesorando a la marca, aparecerán en anuncios y promocionarán Victoria’s Secret en Instagram.

¿Quiénes son los nuevos "ángeles" de Victoria's Secret?

Megan Rapinoe , la estrella estadounidense del fútbol de pelo rosa de 35 años, activista por la equidad de género.

, la estrella estadounidense del fútbol de pelo rosa de 35 años, activista por la equidad de género. Eileen Gu , esquiadora de estilo libre chino-estadounidense de 17 años; participará en las olimpiadas.

, esquiadora de estilo libre chino-estadounidense de 17 años; participará en las olimpiadas. La modelo birracial de 29 años y defensora de la inclusión Paloma Elsesser , quien fue la mujer de talla 14 que posó para la portada de Vogue.

, quien fue la mujer de talla 14 que posó para la portada de Vogue. Priyanka Chopra Jonas, actriz e inversionista de tecnología india de 38 años.

Adut Akech Bior , supermodelo sursudanesa-australiana de 21 años de edad; pasó del campo de refugiados en Kenia a pasarelas internacionales.

, supermodelo sursudanesa-australiana de 21 años de edad; pasó del campo de refugiados en Kenia a pasarelas internacionales. Amanda de Cadenet emprendedora, periodista, fotógrafa y defensora; la británica de 49 años de edad también es la fundadora de Girlgaze, una plataforma que conecta una red de creativas no binarias y que identifican a mujeres con empresas que desean contratar equipos creativos diversos.

emprendedora, periodista, fotógrafa y defensora; la británica de 49 años de edad también es la fundadora de Girlgaze, una plataforma que conecta una red de creativas no binarias y que identifican a mujeres con empresas que desean contratar equipos creativos diversos. La brasileña Valentina Sampaio de 24 años de edad, primera modelo abiertamente transgénero de Victoria's Secret.

De acuerdo con Megan Rapinoe anteriormente Victoria's Secret fue "patriarcal, sexista, viendo no solo lo que significaba ser sexy sino lo que la ropa intentaba lograr a través de la mirada masculina y a través de lo que los hombres deseaban, se comercializó mucho hacia las mujeres más jóvenes, ese mensaje fue realmente dañino".

Asimismo en la entrevista para The New York Times, Martin Waters recalcó que "durante mucho tiempo supimos que era necesario cambiar esta marca, pero simplemente no teníamos el control de la empresa para lograrlo". Y con respecto a aquellos ángeles del Victoria's Secret Fashion Show dijo: "en este momento, no lo veo como algo culturalmente relevante".

