¿No más música? Rihanna confiesa la verdad sobre su futuro disco

Con sus respuestas, Rihanna ha dejado en claro que muy pronto se viene nueva música y no planea dejar lo suyo en géneros, líricas y ritmos. Desde hace algún tiempo, se espera el lanzamiento del nuevo disco de la cantante y todo parece indicar que está a la vuelta de la esquina.

Sobre su nueva música , a pesar de querer enfocarse en una cosa a la vez, compartió: "Sí, todavía van a recibir música de mí". Al hablar del tema, también le cuestionaron si sus fanáticos podrían escuchar música de cuna y ella sólo compartió: "Me matarían si esperan todo este tiempo para un disco de ese tipo".

"Hasta ahora es todo un viaje emocionante. Lo estoy tomando como viene cada semana. Siempre hay algo nuevo y lo tomo y lo disfruto", refirió la cantante sobre su embarazo. Se cree que actualmente esté en su segundo trimestre de gestación y se especula que podría estar embarazada de gemelos, aunque no se ha confirmado.

Por varios años, Rihanna ha ilusionado a sus fanáticos con la promesa de lanzar nueva música, mientras trabaja arduamente en su nuevo disco. Durante una entrevista, dejó muy en claro que todavía no está lista para dejar ir ese mundo que le dio un rotundo éxito y en un futuro no muy lejano regresará.

¿Lanzará nuevo disco? ¿Se retirará? Rihanna ha desatado todo tipo de cuestionamientos , pero recientemente ha sorprendido al referirse al tema; la artista no planea retirarse del mundo de la música, por lo menos no por ahora, y puede que lance algo nuevo antes de lo que todos se imaginan.

