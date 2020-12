¡No más rivalidad! Taylor Swift elogia el trabajo de Katy Perry

Estados Unidos.- Tras años de haber mantenido una dura pelea que parecía no terminar, las cantantes Taylor Swift y Katy Perry han acabado con todo esto, se han reconciliado y vuelto hablar, por lo que no pueden evitar demostrar la buena relación que mantienen desde ese momento.

Fue durante el video oficial de 'You need to calm down', en 2019, de Taylor, cuando a las dos se les vio juntas por primera vez después de años, dejando a todos sus fanáticos impactados, pues todo se dio de una forma inesperada, pese a que por meses se rumoró que ya habían aclarado todo, sin obtener la opinión oficial de ninguna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora que han dejado de lado esa rivalidad todo ha sido apoyo mutuo entre las exitosas cantantes y como prueba de esto podemos ver que la intérprete de 'willow' le envió un mensaje a la cantante de 'Never really over' en el que elogia su trabajo como artista y los fanáticos de ambas se quedan de lo más emocionados.

Resulta que Katy Perry lanzó recientemente su nuevo sencillo musical, este fue 'Not the end of the world' con un video sensacional protagonizado por Zooey Deschanel y recuerda su exitosa trayectoria artística, logrando robarse la atención de todos, hasta de la misma Taylor Swift.

La cantante de 31 años de edad mostró su admiración por Perry y a través de un tweet con un gif de Zooey incluido asegura que "This is genius" ("Esto es genial"), sorprendiendo a todos hasta el punto que han comenzado a creer que podría venirse una colaboración musical si es tanta la admiración de Swift hacia su colega de trabajo.

THIS IS GENIUS pic.twitter.com/NshAzSYA71 — Taylor Swift (@taylorswift13) December 22, 2020

Este no ha sido el único regalo que Katy ha recibido de su amiga Taylor, en septiembre de este mismo año la cantante le envió una manta para bebé personalizada con el nombre de su hija Daisy Dove Bloom, fruto de su matrimonio con el actor Orlando Bloom, aunque no fue cualquier prenda, sino una muy especial, ya que fue bordada a mano por ella misma.

"La señorita (Daisy Dove Bloom) adora su manta bordada a mano de la señorita @taylorswift. Espero que sea una que ella guarde durante años hasta que se convierta en una adolescente", escribió Katy Perry en una publicación revelando el especial regalo que Taylor Swift le hizo a su primera hija después de su nacimiento en agosto.

El tierno detalle de Taylor Swift para la hija de Katy Perry y Orlando Bloom. Foto: Instagram

Muchos se cuestionarán cómo fue que estas dos famosas cantantes se pelearon, pues te lo contamos. Todo inició entre 2013 y 2014 cuando Katy planeaba su gira mundial "The Prismatic World Tour" para promocionar su nuevo disco "PRISM" y Taylor se encontraba de gira con el "Red World Tour" de "RED".

Fue a causa del bailarín Lockhart Brownlie y dos de sus compañeros, quienes participaron anteriormente en la gira de Perry, "California Dreams Tour", que todo se volvió una disputa, pues Katy decidió contactarlos para su nueva gira y ellos aceptaron, dejando sola a Taylor con su tour en el que ofrecía conciertos por todos lados. Los bailarines la dejaron a la mitad de la gira y eso fue todo un caos para ella.

Desde aquel entonces comenzó una mediática pelea con indirectas muy directas, pues con el paso del tiempo Swift dedicó el tema 'Bad blood' a Perry y esta le respondió con su canción 'Swish swish', logrando mantener al público atrapado con la polémica y las acciones de cada una que demostraban que sí había un fuerte pleito entre ambas.

Entre entrevistas con famosos medios de comunicación, publicaciones e indirectas, poco a poco lo que quedaba de amistad se fue desvaneciendo, terminando por no dirigirse la palabra o si quiera voltearse a ver. El tiempo pasó y esta dos decidieron reconciliarse de forma pública, terminando por compartir créditos en el video de 'YNTCD', haciendo las paces y demostrando que ya habían vuelto a tener una cercana amistad.