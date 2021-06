"No me dejaban en paz": Carla Morrison revela que dejó México por las críticas y ataques

La cantante Carla Morrison reveló que debido a los constantes ataques que recibía desde inicios de su carrera se vio obligada a abandonar México.

No solamente había estado apartada del medio artístico en los últimos años, sino que Carla Morrison ya no radicaba en México, sino que se había mudado a París, donde destacó que aprendió muchas cosas sobre sí misma.

Ahora, con nuevo material musical, la intérprete regresa a la escena artística, ahora más segura de sí misma y sin importarle el qué dirán.

En una reciente entrevista, Carla Morrison recordó sus inicios en la música, cuando su álbum ‘Déjenme llorar’ se escuchaba en todas partes, y conoció la dura crítica del público.

La cantante reveló que había sido el ‘bullying’, los ataques y hasta las constantes comparaciones con otras cantantes (como Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Ximena Sariñana) lo que la había hecho abandonar su natal México.

“Me acuerdo que cuando estaba más chiquita y saqué ‘Déjenme llorar’. Me bulleaban, no me dejaban en paz y yo me sentía afectada y triste”, dijo. “Cuando me mudé a París aprendí muchas cosas muy padres de mí, muchas cosas que no sabía de mi persona, como mi salud mental, física y espiritual”.