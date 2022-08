"No me falta nada", la crítica del dúo Tú dime María, al pensamiento conservador de la sociedad

Las cantautoras mexicanas Alejandra y Lucía, quienes conforman el dúo Tú dime María, presentan su nuevo sencillo "No me falta nada", tema musical que forma parte de lo que será su EP debut, el cual será lanzado próximamente en plataformas digitales de música.

Con su nueva canción "No me falta nada", el dúo mexicano busca romper con paradigmas y constructos sociales. La lírica es una crítica a la forma de pensamiento conservadora que existe aún en la sociedad, que ejerce presión y pone expectativas sobre el estilo de vida, que debería llevar una persona a cierta edad para realizarse, como casarse, formar una familia y tener hijos, etc.

La letra y música conforman una canción pop, con tintes muy latinos, y que podría considerarse como un bolero contemporáneo hecho a la mexicana. La producción estuvo a cargo de Emi Muñiz, quien ha trabajado con varios artistas de la escena emergente en Monterrey, estado de Nuevo León, México.

De acuerdo con Alejandra y Lucía, el tema se entrelaza mediante un concepto de historia y música, que formará parte de la primera producción de estudio, en la cual buscan tener mínimo cinco canciones, en las cuales ya están trabajando.

Alejandra y Lucía son dos chicas talentosas y con gran pasión por la música. Tras plantarse una semilla hace unos años, al inicio de su amistad, por fin ven brotar Tú dime María, un sueño hecho realidad.

A finales del 2020 deciden lanzarse de manera profesional y con ello buscan su nombre; tras una larga búsqueda, encuentran la opción preferida, pues María, representa un símbolo de fortaleza, su significado en la etimología egipcia es "amada de Dios, excelsa, eminente, elegida", además de ser una palabra que irradia luz y amor.

Tanto Alejandra como Lucía, desde pequeñas, han sido afines a la música, por lo que han conectado demasiado bien, dándole alma a su proyecto Tú dime María. Su esencia musical se rige por la balada, por las letras llenas de sentimiento e intención. Buscan no enfrascarse en un solo género y por ello, hacen integraciones de diferentes sonidos en sus producciones.

Durante este tiempo de reflexión universal, ambas se pusieron a componer para este 2022, presentar su primer EP.