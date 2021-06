"No me han invitado", expresó Ángela Aguilar sobre la boda de Belinda y Christian Nodal

Ángela Aguilar tuvo una entrevista con Andrea Escalona para el programa "Hoy" con motivo del lanzamiento de su nueva canción "Ahí donde me ven", entrevista que ha sido muy criticada por usuarios de redes sociales, ya que la conductora de televisión mostró más interés en otros temas como la esperada boda de Christian Nodal y Belinda.

Como muchos recordarán la hija de Pepe Aguilar y nieta de los fallecidos íconos de la música mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre, grabó junto al cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal la canción "Dime cómo quieres", tema que se convirtió en todo un hit.

Andrea Escalona, hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez (quien estuvo al frente del matutino "Hoy" por dos años), le preguntó a Ángela Aguilar si ya la habían invitado a la boda de Belinda y Christian Nodal. A manera de broma respondió:

No me han invitado, pero estoy segura de que sí (me van a invitar).