"No me importa lo que piensen de mí", Amber Heard asegura que redes sociales influyeron en el jurado

Hace casi dos semanas se llevó a cabo el desenlace del llamado "juicio celebrity de la década", que tuvo lugar en una corte del condado Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El jurado falló a favor de Johnny Depp, en su demanda por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard. La actriz estadounidense deberá pagarle al astro de Hollywood 10 millones de dólares como indemnización.

Amber Heard concedió su primera entrevista, tras el mediático juicio, a Savannah Guthrie, periodista de "Today" de la cadena NBC. Insiste que las redes sociales influyeron en el veredicto del jurado, lo cual le parece injusto. Asimismo, dejó muy en claro no importarle todo el odio que se ha generado hacia ella.

No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas.

La actriz de la película "Aquaman", dijo no suponer que la persona promedio deba saber estas cosas, "así que no lo tomo como algo personal".

En redes sociales, muchas personas manifestaron su apoyo a Johnny Depp, señalando a Amber Heard como una "mentirosa". Ante esto, externó que nadie podrá mirarla a la cara y sostenerle que lo que está viviendo, es justo.

"Aunque algunos estén completamente seguros de que merezco este nivel de odio y esas críticas tan afiladas, incluso si piensan que estoy mintiendo, la verdad es que nadie puede mirarme a la cara y decirme que lo que ha pasado en las redes sociales, es una representación justa de la realidad, nadie puede decirme que esto ha sido justo".

Con respecto al veredicto del jurado a favor de su ex esposo, Amber Heard expresó: "no los culpo. En realidad lo entiendo, es un personaje querido (Johnny Depp) y la gente siente que lo conoce, es un actor fantástico".

Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Amber Heard, también señaló que el jurado estuvo influenciado por las redes sociales.

"No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso y fue horrible, se fueron a casa todas las noches, tienen familias, las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio, no hay manera de que no hayan sido influenciados por eso".