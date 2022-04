"No me preocupan", Sofía Aragón responde a las críticas por opinar del caso Debanhi

México. Sofía Aragón responde a quienes la han criticado por opinar sobre el caso de Debanhi Escobedo, y es que en redes sociales usuarios han hecho varios ataques a su persona por lo mismo.

Sofía Aragón pide un alto a los ataques por dar su opinión sobre Debanhi Escobar y también acerca de los feminicidios que se viven con frecuencia en México.

En el programa Venga la Alegría donde participa Sofía, la guapa conductora habló sobre su caso y pidió un alto a los feminicidios, pero recibió comentarios negativos por dar su opinión, y responde que no le preocupan.

Sofía lamenta a través de Instagram que haya sido atacada por tratar de concientizar a las personas sobre un tema que ha afectado a las mujeres desde hace varios años.

“No me preocupan tanto los ataques por lo general no los leo o no me doy el tiempo de contestarlos, sin embargo, creo que esta vez fue necesario. No por el ataque a mí, sino por una mujer atacando a otra mujer respecto a este tema”.

Foto de Instagram

Sofía Aragón recalca que uno de los comentarios que más le dolieron por parte de usuarios fue el de una persona que dijo que no debería de hablar de feminicidio porque ella era una cara bonita y no sabe nada al respecto.

“A mi me pareció desafortunado, muy triste que otra mujer pueda opinar esto por el simple hecho de que todas las mujeres de México, y quizá del mundo, hemos sufrido algún tipo de acoso, violencia hacia nosotras, discriminación por ser mujeres”.

Muchas figuras del espectáculo han opinado sobre el caso de la desaparición y muerte de Debahni, quien murió a causa de una contusión profunda de cráneo; Sofía fue una de ellas, pero en redes sociales la han criticado por opinar del caso.