"No me quedaré callada", Yanet García asegura que Lewis Howes le fue infiel con Martha Higareda

El año pasado, la conductora de televisión Yanet García y el jugador de futbol americano Lewis Howes terminaron su noviazgo. Al poco tiempo, el también youtuber estadounidense mostró en sus redes sociales estar en nueva relación con la actriz mexicana Martha Higareda. Ante esto, surgieron los rumores de que la protagonista de "Amarte duele" y "No manches, Frida", fue la manzana de la discordia.

Recientemente, la ex "chica del clima" del programa "Hoy", revivió el rumor de la supuesta infidelidad de su ex novio Lewis Howes con Martha Higareda.

Todo comenzó cuando en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores. Una usuaria de esta red social le escribió: "acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?".

Yanet García, de 31 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, manifestó entenderla perfectamente. "Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)".

Le aconsejó a esta persona enfocarse en sí misma, "no salgas con alguien solo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación. Rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido. Yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña".

Yanet García destapó la supuesta infielidad de su ex.

Al parecer, Yanet García recibió críticas por volver a hablar sobre este tema, ya que en otra storie en su cuenta de Instagram, explicó el por qué había hecho la publicación antes mencionada.

"Para los que me preguntan qué pasó y por qué estoy compartiendo estas historias, si ya tengo meses que terminé mi relación, les cuento que todo empezó porque una seguidora me hizo una pregunta a la cual yo conteste y me sentí identificada".

Luego de destapar la presunta infidelidad de su Lewis Howes, Martha Higareda, en una entrevista para un programa de televisión, aseguró que todo era mentira.

Al respecto, la también Certified Health Coach externó: "Martha hizo una declaración en televisión y dijo que lo que yo había dicho eran 'mentiras', fue por eso que decidí compartirles estas historias, porque no voy a permitir que me digan mentirosa por decir la verdad, no me quedaré callada".