México.- El capítulo 8 de MasterChef Celebrity fue uno de los más emotivos de la competencia, pues el enfoque fue la infancia y los dulces típicos mexicanos, momento en el que los famosos abrieron sus corazones para contar diferentes experiencias y llegar hasta las lágrimas. Pero fue la eliminación de Daniela Alexis, "La Bebeshita", el momento más difícil de la noche.

La influencer fue la octava eliminada de la competencia gastronómica y su salida generó todo tipo de reacciones, pues ya se había convertido en una de las favoritas, sin embargo, sus técnicas para la cocina no la dejaron llegar más lejos, a pesar de esto, se dice feliz de su camino.

En entrevista con Debate, Daniela Alexis externa sentirse un poco triste tras su eliminación, pues no quería irse de la competencia, sin embargo, feliz porque la gente la ha recibido de la mejor manera y le han tomado un gran cariño. "No me esperaba absolutamente nada, en la eliminación decía: 'no me voy'", compartió.

"No me querían afuera y ahora me aman": La Bebeshita tras su eliminación de MasterChef Celebrity. Foto: Cortesía

El reto de eliminación fue realizar una receta brindada especialmente por el Chef Herrera con pasos muy específicos a seguir, sin embargo, no todos lograron el éxito. Al final fueron Bebeshita y Laura Flores quienes se enfrentaron y terminó siendo la influencer la eliminada.

¿Crees que tu eliminación de MasterChef Celebrity fue injusta?

"No sé si injusta porque no probé el platillo de Laura Flores, capaz estaba más bueno que el mío, pero sí fue un poco injusto porque ella no hizo los pasos a seguir que dijeron, hizo los pasos diferentes, pero tal vez le quedó mejor que a mí y pues ni modo", comentó.

¿Cómo fue tu experiencia en la competencia gastronómica?

"Me encantó compartir la cocina con todas las celebridades, me encantó que me dejaran conocerlos. Aprendí a cocinar, ahora sé hacer unas cuantas cosas. La verdad es que aprendí muchas cosas; a ser muy paciente, a todo".

Fue un momento muy emotivo despedir a Daniela Alexis de la competencia, no sólo para ella, también para sus compañeros de trabajo, lo que se evidenció luego de que todos llegaran a las lágrimas a la hora de despedirla, incluso, Laura Flores se quedó muy sorprendida de que haya sido la joven la eliminada y no ella, esto luego de atravesar una fuerte crisis emocional en la cocina que la desanimó por completo y distrajo del reto de eliminación.

El capítulo 8 de MasterChef Celebrity estuvo repleto de emociones y la salida de La Bebeshita se volvió uno de los momentos más tristes de la competencia. Foto: Cortesía

Durante la entrevista con La Bebeshita, reveló que por su trabajo lleva una vida muy ajetreada, así que ha desarrollado malos hábitos a la hora de comer, siempre comiendo lo que sea y haciéndolo mal, pero ahora, luego de su paso por el programa, ha aprendido a llevarse el proceso de cocinar con más calma y mejorado bastante con respecto al tema.

Sin duda, su momento favorito fue cuando su "Bebeshita" la acompañó a cocinar, que fue durante su último capítulo en MasterChef, donde todos los famosos estuvieron acompañados de niños, entre nietos, hijos, sobrinos, amigos, para cocinar y que los ayudaran con todo en la cocina. Pero también la gran armonía que se logró entre los famosos, luego de que en un principio pocos se acercaran a ella para hablarle, comenzaron a forjar una muy buena amistad y esto se evidenció a lo largo de los capítulos.

La faceta que pocos conocían de La Bebeshita

Daniela Alexis sorprendió a todos al mostrar otra faceta, una que muy pocos conocían, sin embargo, habló al respecto y envió un mensaje a toda la gente que la juzgó antes de conocerla. "La Bebeshita siempre ha sido igual, pero uno juzga siempre por las apariencias. Ya no juzguen tanto a las personas, dense la oportunidad de conocerlas antes de juzgarlas", exhortó.

Sobre el tema que le ha dado la vuelta a la Internet, que es su curiosa relación con Aristeo Cázares, dijo que no hay nada más que una amistad entre ambos. "Aris me cae muy bien, pero es muy cuzco. Es coqueto con todas, entonces digo: 'mejor no me voy a meter ahí porque me va a romper mi corazoncito'", explicó.

Finalmente, ahora que su paso por la competencia gastronómica ha terminado, La Bebeshita comparte que pronto se viene nueva música, una canción que será lanzada en menos de un mes. Asimismo, seguirá enfocada en su negocio de tacos, renovando y metiendo nuevos platillos, sobre todo ahora que ha adquirido conocimiento sobre la cocina. Y se muestra muy agradecida con el público por apoyarla, hasta pide que hagan huelga para que la regresen, aunque duda que esto suceda, a pesar de todo, está contenta con el lugar al que llegó.

