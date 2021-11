"No, mi hijo no", así se enteró mamá de Octavio Ocaña de la terrible verdad, la muerte de su retoño

Los familiares del actor Octavio Ocaña estuvieron en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, donde hablaron sobre los difíciles momentos que han vivido desde la tarde del viernes 29 de octubre de 2021, así como la lucha que están llevando para que la muerte de "Benito Rivers" no quede impune.

La señora Ana Lucía Ocaña, mamá del actor, contó cómo se enteró de la muerte de su hijo. Su esposo Octavio Pérez y ella radican en Villahermosa, Tabasco, sin embargo, el día de la tragedia estaban en Mérida, Yucatán.

Su esposo recibió una llamada telefónica de un amigo quien estaba haciendo varios trámites tras la muerte del actor Octavio Ocaña. "Tu hijo está grave", le externó esta persona. "Cuando oí 'grave', me enloquecí, le digo (a su esposo), '¿Grave de qué? ¿En el hospital?'".

Octavio Pérez salió del lugar donde estaban para que su esposa no escuchara, "dije, 'si está en el hospital, rápido vamos'".

El papá de Octavio Ocaña le pide a su amigo que le manifestara la verdad: "dime que tan grave, dime la verdad". Dicha persona le dice que muy delicado, a lo que el señor Pérez responde: "grave o muerto". Su amigo le notifica: "¡tu hijo está muerto!". Posteriormente va con su esposa:

Entra él y me dice: 'tengo que decir algo y tienes que ser fuerte, nuestro hijo está muerto'.

En ese momento para Ana Lucía Ocaña "empezó la guerra campal del sufrimiento, del destrozo, del desgarre del alma. Yo le decía: '¡no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no! Mi hijo está vivo', me decía: 'no, acepta que está muerto'".

Ante tanto dolor que estaba sintiendo, sus suegros la abrazaron y trataron de consolar, "fue muy difícil aceptar que te digan: '¡tu hijo está muerto!'".

Ana Lucía Ocaña resaltó que su hijo Octavio era "un hijo maravilloso, amoroso, bueno, tenía tantas cosas".

Por otra parte, según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el actor de la serie "Vecinos" murió tras dispararse accidentalmente en la cabeza, esto luego de una persecución que comenzó por las calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex. Su familia no avala esta versión.

Leer más: Revelan el conmovedor AUDIO que envió Eugenio Derbez al papá de Octavio Ocaña

El señor Octavio Pérez asegura que la muerte de su hijo no fue un accidente, sino que fue asesinado por policías municipales de Cuautitlán Izcalli.