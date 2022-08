"No murió ese día", Carlos Villagrán acusó a Florinda Meza por mentir sobre el deceso de Chespirito

El viernes 28 de noviembre de 2014, la actriz y comediante mexicana Florinda Meza, dio a conocer una noticia que partió en dos a millones de "corazones amarillos". Mediante su cuenta en Twitter, anunciaba la muerte de su amado esposo, el actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito", creador de una de las series más emblemáticas de la televisión en Latinoamérica, "El chavo del ocho".

"Esta vez no es un rumor, un invento, una broma, se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños (El chavo). Te amo mi vida", expresó Doña Florinda en aquel tweet.

El actor y humorista mexicano Carlos Villagrán, conocido por muchas generaciones como "Quico", uno de los personajes más queridos del programa "El chavo del ocho", cree que Roberto Gómez Bolaños murió mucho antes de la fecha anunciada por Florida Meza.

En una entrevista para el programa de la televisión argentina "La divina noche", Carlos Villagrán señalo a Florinda Meza por haber fabricado la "mentira" sobre la muerte de Chespirito, en complicidad con Televisa, empresa para la que el llamado "Genio del humorismo", trabajó por varias décadas.

El actor, de 78 años de edad y originario de Santiago de Querétaro, estado de Querétaro, México, externó que no se explica que al día siguiente de anunciarse la muerte de "El chavo del ocho", Televisa ya tenía preparado un homenaje en el Estadio Azteca de la Ciudad México, donde además, decenas de niños caracterizados como "El chavo" y "El chapulín colorado", interpretaron un tema musical compuesto especialmente para Roberto Gómez Bolaños.

Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto, no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda les dijo: 'aguántamelo'.

"Porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de 'El chavo del ocho' y del 'Chapulín colorado', ¿a qué hora los hicieron?".

Asimismo, "Quico" mencionó que el ataúd llevado a la misa en las instalaciones de Televisa San Ángel y al Estadio Azteca, habría estado vacío. "Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué, pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí".

Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años de edad, en Cancún, estado de Quintana Roo, México, donde vivió los últimos años de su vida. La causa de su deceso fue un infarto agudo de miocardio. Fue sepultado en el Panteón Francés de la Piedad, en la CDMX.

Te recomendamos leer:

En una anterior entrevista para un programa de televisión, su viuda, Florinda Meza, comentó que en su última etapa de vida, Roberto Gómez Bolaños tuvo varios cambios de personalidad, "y me sorprendió porque él siempre fue bueno, tolerante, indulgente y decente, pero por momentos se ponía violento conmigo y me decía cosas horribles, luego se sentía mal, pero fue debido al Parkinson tardío que padecía".