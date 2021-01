"No necesité a ningún hombre": Bárbara de Regil compartió foto inédita como madre adolescente

Bárbara de Regil compartió en Instagram una foto a los 16 años, con su hija en brazos, y mandó un emotivo mensaje a todas las mamás solteras que la siguen.

La actriz Bárbara de Regil tiene en sus cuentas de redes sociales una gran influencia, misma que usa para dar mensajes motivacionales a sus seguidores, y consejos para llevar a cabo una vida fitness, que es una de las cosas por las que más se le conoce.

Es por ello que no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje de aliento a todas las mujeres que, como ella, pasan por un embarazo en la adolescencia sin el acompañamiento de un hombre.

Bárbara de Regil, además de su gran poder en redes sociales, especialmente Instagram, es conocida por grandes papeles en la pantalla chica y grande, destacando su participación protagónica en la serie ‘Rosario Tijeras’.

Pero lo que muchos no saben es que Bárbara de Regil tiene a una hija, de nombre Mar de Regil que, como su madre, también es influencer en redes sociales.

Mar de Regil hoy tiene 16 años, la edad que su madre, Bárbara de Regil, tenía cuando ella nació.

En un post en su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil compartió una fotografía que nunca antes había dado a conocer, en la que se ve a ella en compañía de su madre, con su recién nacida hija en sus brazos.

La actriz explicó en sus historias que nunca antes se había animado a publicar la foto, pero que tomó el valor para hacerlo y mandar su apoyo a las madres que pasaron por una situación similar a la de ella.

Con la foto, Bárbara de Regil le hace saber a sus seguidores que no necesitan de un hombre para poder salir adelante y ser feliz, y agradeció a su madre, Gabriela Alfaro, por estar a su lado en todo momento.

“Valor y coraje, así defino mi adolescencia”, se lee en el mensaje de Bárbara de Regil. “A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre (…) Pensaba que necesitaba a una pareja para poder ser feliz, pero NO”.

La actriz explicó que al inició sintió que había “fracasado” como mujer al llevar una embarazo soltera, pero al tiempo se dio cuenta de que eso no era verdad, y hoy agradece la fortalece que adquirió tras ese momento.

“Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, ¡al contrario! La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera PARA SIEMPRE”.