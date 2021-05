"No necesito estar de buitre": Frida Sofía tras ser sacada del testamento de Alejandra Guzmán

Tras el escándalo familiar, Alejandra Guzmán ha decidido sacar a Frida Sofía de su testamento, aseguró Pablo Moctezuma.

La familia de los Guzmán ha estado en el foco del huracán en los últimos meses luego de las revelaciones de Frida Sofía sobre su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusó de abusar de ella. Ante ello, Alejandra Guzmán, tomó acción en sacarla de su testamento, por lo que la modelo ya no recibiría herencia por parte de su madre.

Sin embargo, Frida Sofía asegura no tomarle nada de importancia, pues asegura que no le interesa el dinero de su madre ni de nadie de su familia.

Fue Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, quien reveló a Ventaneando que Alejandra Guzmán había desheredado a su hija, luego de los escándalos originados tras sus declaraciones y las acusaciones de la también cantante a toda su familia.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, Alejandra tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, dijo.