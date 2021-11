"No nos abrió la puerta la condenada", Lola Beltrán invitó a cenar Carmen Salinas y no la dejó pasar

La actriz mexicana Carmen Salinas se ha caracterizado por ser una mujer muy transparente; si le preguntan sobre "X" o "Y" tema, no duda en dar su opinión. Asimismo en su canal de YouTube ha compartido muchas anécdotas de su vida personal y artística, como aquella vez cuando conoció al narcotraficante Rafael Caro Quintero o cuando la cantante Lola Beltrán la invitó a cenar, pero a la hora de la hora no le abrió la puerta de su casa.

Años atrás Carmen Salinas viajó a McAllen, Texas, Estados Unidos, donde llevó a cabo varios shows. Acompañada de su hijo Pedro Plascencia y su de publirrelacionista Juan Pascual "Chato" Cejudo, se encontraron a la cantante sinaloense Lola Beltrán en un centro comercial de aquella ciudad texana.

La intérprete de "Cucurrucucu Paloma" abrazó con mucho cariño a la actriz ante su encuentro. Posteriormente invitó a Carmen Salinas, a su hijo Pedro y al "Chato" Cejudo a cenar a su casa: "¿hasta mañana van a trabajar verdad? Se van en la noche, los espero en la casa para hacer una cena fregona".

Lola Beltrán, originaria de Rosario, en el estado de Sinaloa, México, le dijo a Carmen Salinas que compraría quesos, carnes frías, vino tinto, vino blanco y champagne para deleitarlos. "Lola la grande" le dio la dirección de su casa en McAllen al "Chato" Cejudo, "allá los espero en la noche".

Carmen Salinas expresó que "mi querida Lola", no sabía que si a ella la invitaban a una parte, era de llevar a otras personas, como toda buena mexicana. A la actriz se le ocurrió invitar a la cena de Lola Beltrán, a todos sus músicos.

"Llevaba la orquestota, llevaba a los músicos, al guitarrista, baterista, al bajista, al de la trompeta, saxofón, al trombón...que me los jalo a todos, 'vénganse porque Lola nos va a hacer una cena bien rica, vámonos todos', ay voy con toda la bola".

Al llegar a la casa de quien fue considerada la máxima exponente de la música vernácula, Carmen Salinas vio las luces encendidas, pero al tocar el timbre de la puerta, nadie les abría. Recuerda que alguien se asomó por la ventana, abriendo y cerrando una parte de la cortina de manera inmediata.

(Lola Beltrán) nunca nos recibió, nunca nos abrió la puerta, no pudimos entrar, no hubo tal cena.

Al quedarse vestidos y alborotados, como coloquialmente se dice, Carmen Salinas y sus músicos se retiraron del lugar. "Me tuve que llevar a los músicos a un restaurante, les piché yo la cena".

Al tercer día Doña Carmelita se encontró con Lola Beltrán en el aeropuerto de McAllen, Texas. "La Lola escondiéndose con unas caracajadas, le dije: 'que mendiga eres, no nos dejaste entrar". Ante esto, la intérprete sinaloense le respondió: "no, te invité a ti, al 'Chato' y a Pedrito, pero no a toda la runfla que llevabas, estás como loca si crees que te iba a recibir con todos esos, tan tragones que son".

Carmen Salinas recuerda que Lola Beltrán estaba atacada de la risa: "porque no nos abrió la puerta la condenada".

"Pero así son este tipo de anécdotas tan bonitas y tan inolvidables, ustedes creen que eso lo recuerdo con coraje, lo recuerdo con gusto y con risa, porque nos la hizo y bien, jamás lo voy a olvidar, hay tantas cosas que me unen a Lola Beltrán, como su hija María Elena a la que adoro, la que quiero tanto".

Actualmente, la actriz de cine, teatro y televisión Carmen Salinas de 82 años de edad, permanece en el área de terapia intensiva en un hospital en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Sufrió una hemorragia cerebral a causa de la hipertensión que padece desde hace varios años. A raíz de esto, entró en coma natural y sus familiares no pierden la esperanza de que logre despertar.