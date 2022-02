"No nos hacemos todavía a la idea", la petición de Vicente Fernández a su nieto Alex antes de morir

Desde hace dos meses el trono de "El Rey" está vacío. La muerte de Don Vicente Fernández significó un duro golpe para todos sus seres queridos y sus miles de seguidores. Los familiares de "El Charro de Huentitán" tratan de superar su duelo poco a poco, como es el caso del joven cantante Alex Fernández, quien en una entrevista para el programa "Ventaneando", dio a conocer una especial petición que le hizo su "tata" antes de morir.

Vicente Fernández le pidió a su nieto Alex cuidar mucho a la familia y nunca descuidarla, ahora que lleva a cabo una carrera musical, todo un digno representante de la Dinastía Fernández.

Este consejo se lo dio su abuelo especialmente, por el próximo nacimiento de su hijo, fruto de su matrimonio con Alexia Hernández.

Me pidió que me hiciera metas, que me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a tal grado que descuidara a la familia.

El primogénito de Alejandro Fernández, "El Potrillo" (hijo que tuvo con América Guinart), manifestó que al final de cuentas, la familia "es lo que más importa y no te das cuenta que la descuidas, hasta que ya pasó muchísimo tiempo y no hay nada que puedas hacer".

Sobre el duelo que se vive en la familia tras el fallecimiento del intérprete de temas como "Estos celos" o "Acá entre nos", el hermano de la también cantante Camila Fernández, mencionó que siguen en la lucha. "No nos hacemos todavía a la idea, la verdad es que pareciera que todavía sigue aquí, no sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar, es súper raro no ver a mi abuelo".

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

El esposo de María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, sufrió en agosto pasado una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México. Fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, y sometido a una cirugía por lesión en una cervical.

Posteriormente, los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, lo que le ocasionó otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad, a causa de una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.

Su nieto Alex Fernández, expresó en sus redes sociales en aquel triste día, no tener las suficientes palabras para describir lo que estaba sintiendo.

"Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí, te amo como no te imaginas, siempre te voy a extrañar, ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme".