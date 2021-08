"No pierdan la fe", el vídeo que publicó el actor Paulino Partida días antes de morir por Covid-19

El actor, director y guionista mexicano Paulino Partida murió el domingo 8 de agosto de 2021 a causa de unos problemas de salud, luego de haber dado positivo a Covid-19. El respetado y querido histrión originario de Guadalajara, Jalisco, mantuvo una lucha contra este virus que ha cobrado la vida de más de 244 mil personas solamente en México, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

Unos días antes de su fallecimiento Paulino Partida publicó un video en su perfil de Facebook, donde a pesar de su estado de salud, trató de mantenerse positivo y le pidió a todos sus seguidores que siguieran cuidándose, "esto no se acaba hasta que se acaba".

En esta última publicación que hizo en sus redes sociales, el actor jalisciense se mostró con una máscara de oxígeno. En aquel momento cuando publicó dicho video, estaba en su día 13 de aislamiento en su hogar.

"Manteniendo oxígeno lo más alto posible, gracias a todos, de corazón, por su apoyo, por todo lo que he recibido, no pierdan la fe, confíen", expresó Paulino Partida. "Esto no se acaba hasta que se acaba, está en uno mantener la actitud, la paz mental y salir adelante con esto, es muy cabrón esto, pero se puede salir, recuerden confianza, confianza".

La muerte de Paulino Partida fue confirmada por varios de sus amigos y compañeros del ambiente artístico. El actor Lalo España publicó el siguiente sentido mensaje en sus redes sociales:

"Q.E.P.D. nuestro compañero actor Paulino Partida, una pena que no alcanzó a ver su trabajo en nuestra película 'Poderoso Victoria', queda la dedicatoria a tu entrega y entusiasmo, mis condolencias para sus seres queridos".

En su última publicación en Facebook, el guionista y director Paulino Partida manifestó que estuvo llevando los cuidados pertinentes, sin embargo, terminó contagiándose: "yo no me descuidé y aquí estoy".

Trabajó en películas como "El regreso", "Llamada nocturna", "Sin pasaporte", "No hay nadie allá afuera" y varias más; también colaboró en el filme "Mr. Pig", que estuvo bajo la dirección de Diego Luna.

