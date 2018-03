No podía respirar con ese vestido: Eiza González

México. Eiza González consiguió la atención de propios y extraños luego de que fuera la presentadora de un premio de la Academia en la pasada entrega de premios Oscar 2018.

Las críticas contra Eiza González fueron muy presentes en Internet donde le recriminaron la vestimenta que usó para la gala, un vestido amarillo de Ralph Lauren que dejaba ver perfectamente su silueta.



Según información en distintos portales de noticias, ahora Eiza González ha hablado y de lo que pasó y sufrió esa noche con su prenda.

"A sí no puede respirar, el mensaje era usar algo aparentemente sencillo y al mismo tiempo representar el cómo me siento, soy una mujer muy segura de mi misma, y creo que el amarillo representa eso, sin contar que es un gran diseño de Ralp Lauren, sencillo pero no tan sencillo, seguimos hablando de él hasta la fecha", declaró González.