No podría estar aquí si no fuera por México, dice Cuarón

Los Ángeles.- El cineasta Alfonso Cuarón, cuya película "Roma" ganó hoy tres premios Óscar, destacó que si no fuera por México él no estaría hoy celebrando sus triunfos en la gran gala del cine.

Esta es una película mexicana. Este premio pertenece a México. No es solo que el 95% del equipo y el 100% del reparto sean mexicanos, sino que la temática, el paisaje, todo es México. Esta cinta no existiría si no fuera por México. Y no podría estar aquí si no fuera por México

Cuarón se llevó hoy los Óscar a mejor dirección y mejor fotografía, mientras que "Roma" hizo historia al dar a México la primera estatuilla en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

El premio para la dirección de "Roma" supone la quinta estatuilla a mejor director que va para México en los últimos seis años gracias a la extraordinaria labor de los conocidos como "Los tres amigos", un grupo formado por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

Cuarón ganó en 2014 por "Gravity", Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", y Del Toro triunfó en 2018 con "The Shape of Water".

Foto Especial

Cuarón recibió hoy el Óscar de mano de Del Toro, con quien se dio un gran abrazo, y posteriormente destacó ante los medios la labor de las protagonistas de "Roma".

Concretamente, subrayó el trabajo de Yalitza Aparicio, de quien alabó que no había hecho antes una película y que no solo aprendió mixteco "con una entonación y acento" perfectos sino que también logró hablarlo de una manera verdaderamente emocional.

Además, el realizador se mostró muy satisfecho porque una cinta "tan personal" haya abierto debates sobre el racismo o la terrible situación de las trabajadoras domésticas.

Alfonso Cuarón volvió a hacer historia al ganar en la categoría de Mejor Fotografía por su película "Roma". Foto EFE

"No puedo estar más orgulloso por esta conversación (sobre las empleadas domésticas) ya que debería haber pasado no digo hace años o décadas, sino probablemente siglos. Es algo muy bueno que esté pasando, pero es muy muy tarde", opinó.

Por último, confió en que "Roma" pueda abrir camino a una mayor representación de los hispanos en el cine y un mayor eco del cine latino.

"(Los premios) facilitan las puertas para la apreciación del cine en nuestro idioma en general, y del mexicano en particular (...). Me da mucho gusto que se esté celebrando 'Roma' de esta manera, pero creo que este año y los anteriores ha habido películas tan o más importantes que 'Roma' que no han encontrado su lugar. Ojalá 'Roma' facilite algunas de esas puertas.