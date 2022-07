"No podría tener deseo por persona que huele a pipí", hermano de Mónica Dossetti niega que quiso besarla

Tras darse a conocer en redes sociales, el video donde se muestra cuando José Dossetti intenta asfixiar a su hermana Mónica Dossetti, ex actriz de telenovelas y quien padece desde hace 14 años esclerosis múltiple, surgió el rumor de que el director de escena, intentó besarla, aprovechándose de la condición física de su familiar.

De acuerdo con Pepe Cabello, quien trabajó con los hermanos Dossetti varios años en Televisa, además de ser la persona que difundió el video de la agresión, José intentó besar en la boca a su hermana.

En una entrevista para la revista TVyNovelas, José Dossetti negó haber querido sobrepasarse con su hermana. "A veces Mónica es muy grosera, yo le decía que no tenía ni idea de las exigencias que me hacía la mamá de mi hija, porque es todo, desde cosas hasta pediatra; la mamá de mi hijo, por el contrario, me dice que no necesita nada para mi hijo, porque tiene una tienda y siempre tienen comida en la mesa".

La agresión a su hermana Mónica Dossetti y el supuesto intento de besarla, ocurrió hace dos meses. "Pepe Cabello me decía: 'te grabé, cabrón, tengo todo, eres un suicida', yo le dije que mi casa era el mejor espacio que iba a tener mi hermana en toda su vida, tiene jardín, sus cosas, rampas, libros y su habitación pintada de morado".

Cabe mencionar que Pepe Cabello instaló un equipo de vigilancia en la casa de Mónica Dossetti, en Tepoztlán, estado de Morelos, México, pues en acuerdo con José, tenían planeado hacer un documental sobre la esclerosis múltiple, además para estar al pendiente de la ex actriz de telenovelas como "El premio mayor" o "Hasta el fin del mundo".

Según Pepe Cabello, en el video que tiene, José se acercó a Mónica, presuntamente, no con buenas intensiones. "¿La besaste?", le preguntó la reportera de TVyNovelas, a lo que él respondió: "quizá fue cuando me acerqué y le dije algo al oído, los gestos hacia mi hermana nunca han sido cariñosos, no hay manera de que intentara besarla, es ridículo". Agregó que no podría sentir deseo por una persona enferma.

Entiendo el mundo de la perversión y sé que estas cosas pasan, pero yo no soy así, yo no podría tener deseo sexual por una persona enferma, en silla de ruedas que huele a pipí.

Asimismo, el director de escena, compartió que por su condición, Mónica Dossetti tiene problemas en su boca desde hace años. "Mi hermana tiene un aliento terrible, pero me manda a la mier… y no quiere hacer nada, un dentista me decía que necesito hasta un anestesiólogo para tratarle la boca y dormirla, porque está muy enferma".

Cuando le preguntaron que pasará con él, luego de darse a conocer la agresión física a su hermana, señaló que llegará el día que dejen de hablar de él.

Te recomendamos leer:

"Pues supongo que el chisme de la tele se acaba, ya nadie habla de Eleazar Gómez, él fue la noticia como yo, y ya pasará, dejarán de hablar de mí, ahora no me quiero morir, yo siempre respeté a los demás, quiero recuperar mi honor, hice muchas cosas buenas y no se me puede juzgar por un día de crisis, y que sea lo que tenga que ser".