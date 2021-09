"No puede estar nadie aquí sin trabajar", la clara advertencia de Pepe Aguilar a su hijo Emiliano

El ser hijo de Pepe Aguilar no significa que puedes holgazanear y estar sentado de brazos cruzados; el cantante de música mexicana (hijo de las grandes leyendas Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre), quiere que sus hijos sean personas responsables y dedicadas. En un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, el integrante de la Dinastía Aguilar, dejó muy en claro que no hay consideración especial para sus retoños.

Actualmente Pepe Aguilar lleva a cabo el tour "Jaripeo sin fronteras" por Estados Unidos, show en el cual también participan sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar. El intérprete de música ranchera expresó estar muy feliz de que su primogénito Emiliano Aguilar se halla reintegrado a su familia.

Sobre si su hijo mayor trabajará con él en "Jaripeo sin fronteras", comentó: "poco a poco tiene que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar".

Pepe Aguilar es muy disciplinado con sus cuatro hijos, a quienes les ha inculcado el trabajar arduamente y no dormirse en sus laureles. "Aunque sea mi hijo, si él puede, adelante, si no puede o no, también es cuestión de que quiera". A diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo Aguilar, Emiliano no tiene interés por la música: "si le gusta la administración, si le gusta estar atrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo".

José Emiliano Aguilar es fruto del primer matrimonio que tuvo Pepe Aguilar con la también cantante Carmen Treviño. Tiempo después de su divorcio, el hijo de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, conoció a Aneliz Álvarez-Alcalá, se casaron en 1997 y tuvieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

En mayo de 2017 el hijo mayor de Pepe Aguilar tuvo problemas legales al ser detenido por autoridades estadounidenses y ser acusado de tráfico de personas. Fue condenado a tres años de libertad condicional por intento de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos desde México, además tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares y estar seis meses de rehabilitación en un centro contra las adicciones.

Su detención y arresto ocurrió en el paso fronterizo de San Ysidro, que separa las ciudades de Tijuana y San Diego. Agentes fronterizos encontraron a cuatro indocumentados en la cajuela del auto que conducía José Emiliano Aguilar; dichos agentes descubrieron el "cargamento humano" cuando un perro adiestrado olfateó el auto durante una inspección en el paso fronterizo.

En su momento se supo que en la cajuela había cuatro ciudadanos chinos, dos hombres y dos mujeres, quienes habían pagado al hermano de Ángela Aguilar entre tres mil y seis mil dólares cada uno si lograban ingresar a Estados Unidos. Ante la delicada situación legal de su hijo, el cantante Pepe Aguilar contrató al abogado Jeremy Warren.

"Soy una buena persona, tomé una mala decisión", expresó José Emiliano al juez, antes de conocer su condena. El juez federal Anthony J. Battaglia instó al hijo de Pepe Aguilar a que "tuviera cuidado, se mantuviera sano y sobrio" y que tomara en consideración a toda la gente que perjudicó con su mala decisión.

