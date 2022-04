"No puede respirar", Maxine Woodside revela que Loliya Ayala usa bastón y tanque de oxígeno

México.- La periodista Lolita Ayala estaría de nueva cuenta atravesando por momentos complicados de salud, según comentó la también periodista Maxine Woodside, hasta el punto de necesitar asistencia como un bastón y un tanque de oxígeno.

Tras complicaciones de salud por una caída que le provocó una fractura de fémur, además, de secuelas por un accidente que sufrió en un helicóptero en 2015, Lolita seguiría enfrentando las secuelas de estos percances.

De acuerdo con Maxine Woodside, recientemente se encontró con Lolita durante una sesión fotográfica y la vio "malita", presuntamente utilizando un bastó para apoyarse al caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil para poder respirar, debido a la altura que tiene la Ciudad de México.

"Yo ya me iba y llegó Lolita Ayala, que me dio mucho gusto saludarla porque hace mucho que no la veía... Ya está mejor, pero anda con su bastón y trae oxígeno, porque dice que en la Ciudad de México no puede respirar bien", contó la periodista.

De la misma manera, la titular de Todo para la mujer aseguró que los problemas de su colega de trabajo se deben a las caídas que la han llevado al quirófano y la lenta recuperación que ha tenido, a pesar de ello, dentro de todo, luce muy bien.

"Pero guapísima, ya sabes, como siempre. Arregladísima, guapísima y con un saco de aquellos carísimos de París, guapísima, pero malita con su cadera... Imagínate, cadera y fémur, la recuperación y luego no quedas bien", dijo.

Cabe recordar que el primer accidente de gravedad de Lolita Ayala fue en 2015, cuando viajaba en un helicóptero que sufrió una caída repentina desde una altura de cinco metros aproximadamente, tras una falla en el motor. El golpe la dejó inconsciente y sufrió de varias lesiones como en las costillas y la columna.

En 2021 volvió a sufrir de otra caída, en esta ocasión en su casa, lo que le causó que se le rompiera el fémur y tuviera que utilizar andadera para poder caminar; meses más tarde se reveló que necesitaba de un tanque de oxígeno y la ayuda de dos personas para apoyarse al caminar.

