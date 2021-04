¡No puede ser! Amanda Miguel se corta el cabello y luce irreconocible

México. Amanda Miguel, cantante de éxitos musicales como Así no te amará jamás y quien se ha caracterizado por su privilegiada y única voz, también ha formado parte de su personalidad la larga cabellera que portó durante muchos años.

Sorpresivamente, Amanda Miguel aparece en varias imágenes en Instagram donde luce con un cambio de look. ¡Amanda se cortó su larga cabellera!. Ahora luce con el cabello muy corto y sus fans se manifiestan sorprendidos por tal cambio.

Esta pandemia me ha enseñado a cuidarme mucho, no me quiero enfermar, aún no me he vacunado, pero más que nunca estoy apreciando mi vida, mis momentos conmigo misma", contó en Ventaneando sobre su drástico cambio de imagen.