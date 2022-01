"No puedo caminar, me da mucha tristeza", Paquita la del Barrio por su enfermedad

México.- La cantante mexicana Paquita la del Barrio, de 74 años de edad y quien tiene toda su vida prácticamente dedicada a la música, no pasa buenos momentos de salud y se encuentra muy triste por eso.

A través de un video que Paquita la del barrio comparte en sus redes pone al tanto a sus seguidores de cómo se siente. "En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado."

Paquita cita lo anterior debido a que se iba a presentar este fin de semana en Moroleón, Guanajuato, México, y por eso a la gente de este lugar particularmente le ofrece disculpas por "haberles quedado mal" con su presentación.

Paquita cita que debido a que no se ha sentido del todo bien recurrió al médico y este la sometió a un tratamiento especial, por lo que deberá tener reposo total durante unas dos o tres semanas aproximadamente.

Los fans de Paquita le escriben cuánto la quieren y admiran, también le desean que pronto se recupera para que esté bien y pueda seguir con sus presentaciones, puesto que quieren seguir verla cantando y disfrutando en los escenarios.

Francisca Viveros Barradas es el nombre completo d ela señora Paquita y es originaria de Alto Lucero, Veracruz, (1947), y según información en su biografía, desde que era una niña mostró que le gustaba cantar, por eso los maestros en la escuela siempre la invitaban a participar en festivales artísticos.

En Paquita la del barrio 1970 llega a CDMX para buscar oportunidades como cantante y las consigue, primero al formar parte junto con su hermana Viola del dueto Las Golondrinas; sus primeras presentaciones artísticas fueron en La Fogata Norteña.

A Paquita la del barrio se le llama también "La Reina del Pueblo" y "La Guerrillera del Bolero" y a través de sus canciones se expresa en contra de la cultura machista, lo que la ha hecho popular principalmente en México y muchos lugares de USA.