"No  puedo creerlo", dice Billie Eilish tras ganar su primer Grammy 2021 por "No time to die"

México. Billie Eilish ganó su primer Grammy Award 2021 gracias a su tema "No time to die", el cual ella y su hermano Finneas O’Connell compusieron para la banda sonora oficial de la película "James Bond: Sin tiempo para morir", protagonizada por Daniel Craig y cuyo estreno se contempla para octubre de 2021.

Era un sueño para mi trabajar en esta canción, no tengo palabras, no puedo creerlo", dijo Billie Eilish a través de un mensaje virtual en el show y se mostró feliz de la vida, puesto que no imaginaba que ganaría.

A esta distinción de Billie Eilish se unió su hermano y se mostraron agradecidos por el reconocimiento de "Best Song Written for Visual Media" y también dieron las gracias a las personas que hicieron posible "No time to die", igualmente para los actores que participan en dicha producción de Hollywood, entre ellos Remi Malek y Léa Seydoux.

Durante la ceremonia premier de los GRAMMYs 2021, la cantante ganó un nuevo megáfono dorado con la categoría de "Best Song Written for Visual Media", y vale mencionar que la mancuerna que han hecho Billie Eilish y su hermano Finneas está resultando todo un éxito en la música, además él figura ya como uno de los productores musicales más prometedores.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es el nombre completo de la joven intérprete cantante y compositora Billie Eilish, quien consiguió fama como artista cuando tenía 13 años de edad gracias a su tema "Ocean eyes", el cual se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en YouTube en 2016, y fue un fenómeno viral.

La primera producción de estudio de Billie Eilish se llama "When we all fall asleep, where do we go?", y fue lanzada a nivel mundial el 29 de marzo de 2019. Según la RIAA, a lo largo de su corta y brillante carrera ha logrado dos canciones con disco de platino: "Ocean Eyes" y "Lovely", esta última con Khalid, y siete sencillos con disco de oro.

Billie Eilish es conocida gracias a su música ya en todo el mundo, además con su primer álbum consiguió el Grammy al álbum del año y al mejor álbum de pop vocal en los premios de 2020, pero también ganó el premio a la mejor artista novel y su éxito "Bad Guy2 ganó la canción del año y grabación del año, según se da a conocer en Wikipedia.

Este domingo 14 de marzo de 2021 se llevan a cabo los esperados premios Grammy 2021 dessde Los Ángeles, California, en una ceremonia en la que se darán cita muchos famosos, unos para recibir premios y otros para dar sus espectáculos. Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby y Doja Cat son algunas de las muchas estrellas que actuarán.

En la gala se contará con las medidas sanitarias adecuadas debido al coronavirus COVID-19. Dua Lipa, Taylor Swift y Billie Eilish son otros de los artistas que harán acto de presencia con sus respectivos números musicales.

Y en la gala se esperan vivir momentos inolvidables, como el homenaje póstumo que darán a la cantante Selena Quintanilla, quien desde principio de los años noventa convirtió en éxitos muchos de sus temas, entre ellos No me queda más, Amor prohibido y No debes jugar, pero quien lamentablemente fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, quien era su amiga y jefa de su club de fans.

Habría estado muy emocionada por este honor, al igual que cuando ganó su Grammy en 1994. Este premio representa todo su duro trabajo y, lo que es más importante, representa a nuestra cultura latina", aseguró su padre Abraham Quintanilla, en declaraciones a la revista People.

