"No puedo dejar de expresar mi emoción", el gran regreso de Dulce María a los escenarios junto a Beret

El Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México, fue el lugar perfecto para el regreso a los escenarios de la bella y talentosa cantante Dulce María, quien también forma parte de la agrupación RBD, tras un par de caóticos años por la pandemia del Covid-19 y luego de haber dado a luz a su primogénita María Paula.

El cantante de urbano, pop y rap Beret, originario de Sevilla, España, tuvo un magnífico concierto en el Teatro Metropolitan, como parte de su gira "Prisma Tour", donde tuvo como invitada especial a la también actriz mexicana Dulce María. Ambos deleitaron al público con sus dotes artísticos, al interpretar "Ojalá", una de las canciones que forman parte del álbum "Prisma" del español.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Dulce María expresó su inmensa felicidad por haber vuelto a los escenarios y que mejor, junto a un artista a quien admira muchísimo.

Estoy muy emocionada por haber compartido el escenario con Beret, tamaño artista, me fascinan sus letras, como compone y se expresa, fue una noche mágica.

Sobre el tema que interpretaron juntos, "Ojalá", la describió como una canción "tan hermosa, tan importante, si no la han escuchado, escuchen bien la letra". Asimismo, externó que al regresar a los escenarios, sentir esa energía, "de la gente que me recibe tan bonito, no puedo dejar de expresar mi emoción, mi agradecimiento, la adrenalina y energía que sentí, al lado de un artista que admiro muchísimo, fue algo muy muy lindo".

Dulce María agradeció a Beret por invitarla a su concierto.

Por otra parte, Dulce María ocupa el top 10 de las cantantes mexicanas con más oyentes mensuales en Spotify y además, fue anunciada como parte de la gira "2000's Pop Tour", que empieza el próximo mes de junio.

Su carrera solista sigue creciendo como la espuma, sorprendiendo a sus miles de fans con lanzamientos autorales, proyectos internacionales y grandes colaboraciones. Su más reciente álbum de estudio, "Origen", ha recibido más de 20 premios internacionales en categorías como mejor video musical, mejor canción y mejor dirección, en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Eslovaquia, Chile, Japón y Bélgica.

Leer más: José María tuvo profunda introspección; muestra su versión más honesta en "Se te olvido" y nuevo álbum

En febrero pasado, se sumó al remix de la canción brasileña "Barbie" junto a Farina, Rebecca y Mc Danny.