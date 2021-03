"No puedo levantar el brazo": Allisson Lozz recibe vacuna contra Covid-19 en EEUU

La exactriz de telenovelas, Allisson Lozz, recibió su vacuna para estar protegida con Covid-19 en Estados Unidos, anunció en su cuenta de Instagram. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Pese a que en un principio la vacuna no le dolió nada, Allisson Lozz posteriormente expresó un dolor de brazo que no le permite ni moverlo, mismo que le sucedió a su mamá y a su esposo, quienes también se la aplicaron.

Pese a que Allisson Lozz ya está retirada de la actuación desde hace más de una década, sigue manteniendo un gran número de seguidores, y ahora se dedica a la venta de productos de belleza.

Constantemente la exactriz comparte momentos de su vida en su cuenta de Instagram, como fue en esta ocasión que dio a conocer que se aplicó la vacuna contra Covid-19.

Fue primero mediante dos fotos del momento en que la jeringa entraba en su brazo, que mencionó que la vacuna que eligió para protegerse fue la de la farmacéutica Moderna, y que en Colorado, donde vive ahora, ya se puede conseguir libremente, contrario a otros Estados y países en los que la vacunación es por turnos.

Un día después de haber recibido la vacuna, Allisson Lozz dio a sus seguidores una actualización de lo que sentía, informando que el dolor que inicialmente era ligero en su brazo incrementó considerablemente, al grado de no poder ni moverlo.

“Hoy amanecí con mucho dolor de brazo, ayer me dolió como si hiciera ejercicio, y hoy me dolió como si me hubiera golpeado con algo super fuerte”, dijo. “No es nada insoportable pero sí duele mucho, no puedo levantar el brazo”.