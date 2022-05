"No puedo llevar el peso de la tristeza", el mensaje que Cheslie Kryst envió a su mamá antes de morir

A principios de este año, la trágica muerte de la joven modelo estadounidense Cheslie Kryst, quien se había coronado como Miss USA 2019, conmocionó y provocó un gran impacto entre sus miles de seguidores y en el mundo de los certámenes de belleza. La también abogada lidiaba con unos problemas de salud mental y en un momento donde no soportó más estar sumida en la depresión y tristeza, se quitó la vida al lanzarse desde una ventana de su departamento ubicado en una zona de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Su mamá, la señora April Simpkins, estuvo en una de las recientes emisiones del programa "Red Table Talk" de la actriz Jada Pinkett Smith (esposa del actor Will Smith), donde reveló el desgarrador mensaje que su hija Cheslie Kryst le envió antes de suicidarse.

La joven reina de belleza, envió dicho mensaje de despedida en momento en el que sabía que su mamá, estaría ocupada en una de sus clases deportivas, por lo que no podría impedir que lo que ya había decidido.

El mensaje comienza de esta manera, "primero, en el momento en el que recibas esto, ya no estaré viva. Y me pone incluso más triste el tener que escribir esto, porque sé que te haré a la que más daño de todos".

Cheslie Kryst ganó el certamen de belleza Miss USA 2019.

April Simpkins, quien años atrás fue coronada como Miss Carolina del Norte, mencionó haber leído la carta de despedida de su hija, una hora después de haber muerto. "Te quiero, mamá, eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años".

Desearía poder estar contigo, pero no puedo llevar conmigo el peso de la tristeza permanente, la desesperación y la soledad, ni un momento más.

Cheslie Kryst señaló no haberle contado a su mamá sobre estos sentimientos, ya que no quería preocuparla, y porque esperaba que cambiaran con el tiempo, "pero sé que nunca cambiarán, me persiguen con cada cosa que consigo, cada éxito, cada reunión familiar, cenas con amigos".

"Lloro casi todos los días, como si estuviese en duelo, he deseado morirme durante años, y sé que querrías haberlo sabido y haberme ayudado, pero no quería compartir esta carga con nadie. A pesar de eso, gracias sinceramente por haber estado ahí para mí en algunos de mis momentos más solitarios, sin tener que decirte que te necesitaba".

Cheslie Kryst tan hermosa como su mamá April Simpkins.

Al final de su triste mensaje, Miss USA 2019 se despide de su mamá, expresándole lo mucho que la quería. "Respondías todas mis llamadas y has estado ahí en el momento en el que lo he necesitado. Me escuchas, te preocupas por mí cuando te digo lo que pasa en mi vida y siempre he sentido que me querías. Te quiero más que a cualquier persona que haya conocido. No has hecho nada mal, todo lo has hecho bien".

April Simpkins le dijo a Jada Pinkett Smith, que aunque está tratando de aceptar el dolor que le ocasiona la muerte de su hija, no sabe si alguna vez podrá superarlo. Asimismo, compartió que Cheslie tenía depresión de alto funcionamiento y que comenzó a mostrar signos de esta enfermedad a los 20 años, pero que no sabía la gravedad de la misma, por lo que pensó "tal vez es solo estrés".

Su hija ya había tratado de quitarse la vida antes, "después de ese primer intento, ella y yo nos acercamos mucho, quería que se sintiera cómoda llamándome".