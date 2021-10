"No puedo poner un pie en TV Azteca", Tania Rincón a El Capi Pérez sobre su salida de la televisora

Por varios años la conductora de televisión Tania Rincón, formó parte del elenco estelar del matutino "Venga la alegría" en TV Azteca. Fue en el 2019 cuando tomó la decisión de dejar este programa y comenzar nuevos proyectos en Televisa, ambas televisoras rivales.

Tania Rincón estuvo el programa de radio "La Caminera" con "El Capi" Pérez, con quien trabajó en "Venga la alegría", manifestando que hoy en día puedes llevar a cabo proyectos o colaboraciones en distintas televisoras, sin temer a ser vetado de alguna empresa como sucedía años atrás.

"Estoy coleccionando gafetes ya", expresó a manera de broma Tania Rincón. "Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y el veto".

Seguramente no puedo poner un pie en TV Azteca, me queda claro...o a lo mejor sí.

Tras su salida de "Venga la alegría" y dejar TV Azteca, Tania Rincón entró por la puerta grande de Televisa. Su primer proyecto fue ser la conductora de reality deportivo "Guerreros 2020", a cargo de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez.

Posteriormente estuvo como conductora invitada en el programa "Hoy" en varias ocasiones y hace unas semanas, se unió al elenco estelar de este matutino de manera permanente.

En su charla con "El Capi" Pérez, manifestó que le fue muy bien estando en TV Azteca y algo que la caracteriza, es permanecer largos periodos en un trabajo. Tiempo atrás, estuvo laborando por ocho años en Fox Sport.

"Cuando llegué aquí a México empecé en Televisa, luego estuve en Televisa Deportes y creo que se trata de ser profesional, muy respetuoso con el tiempo de los demás, ahí ya vas pisando callos o haciendo incomodidades cuando no respetas el tiempo de tus compañeros".

Y sobre cómo se lleva con Galilea Montijo y Andrea Legarreta en el programa "Hoy", aseguró: "bastante bien, siempre hacen chistes de 'y pórtate bien porque tenemos fama de que las corremos', o sea, ya hasta hacen chistes de eso".

Por otra parte, en mayo de 2020 Tania Rincón reveló el motivo de su salida de "Venga la alegría". En una entrevista con Verónica Hernández comentó: "el programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación".