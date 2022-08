"No puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos", Juan Osorio decepcionado de Pablo Montero

Una reportera de espectáculos llamada Italia Herrera, corresponsal del programa "Ventaneando" de TV Azteca en el norte del país, denunció al cantante Pablo Montero por supuesta agresión física. Dicha denuncia la interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, México. El pasado fin de semana, el también actor tuvo un altercado con la reportera y un compañero camarógrafo, luego de una rueda de prensa en la Feria de Saltillo 2022.

El productor de televisión Juan Osorio, en una entrevista para "Ventaneando", se mostró decepcionado por la actitud agresiva de Pablo Montero, con quien trabajó en la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo".

Pablo Montero se molestó con Italia Herrera, luego de que le preguntara si ingresaría a un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol. El cantante manifestó haberse enojado al ser cuestionado por eso, estando en compañía de uno de sus hijos.

No me pareció justificable que porque estaba un niño, que asuma su responsabilidad, esa es mi humilde opinión, yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos.

Juan Osorio señaló que él también comete errores y tiene que asumir las consecuencias de sus acciones, "y más si ya sabes que tú eres de mecha corta, yo creo que hay que aprender a tener lecciones de la vida, para corregir tus errores, pero a veces no es tan fácil".

Asimismo, lamentó que la supuesta agresión de la corresponsal del programa antes mencionado. "Saben perfectamente que a Pablo lo aprecio, lo quiero, lo he apoyado, pero no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto, es una mujer ante todo, que está haciendo su trabajo".

Por otra parte, cabe recordar que Juan Osorio quedó muy decepcionado de Pablo Montero, cuando trabajaron en "El último rey: el hijo del pueblo". Poco antes del final de la segunda temporada, el productor de televisión dio a conocer que el actor, dejó plantado a todo el equipo el último día de grabación, pues estuvo indispuesto por sus problemas con el alcohol.

"Afortunadamente, ya se terminó la serie, ya terminamos ese proyecto, en este momento si me preguntas ¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?, ahorita te digo que no, definitivo", manifestó en una entrevista para "De primera mano" de Imagen Televisión.

"Te puedo decir ahorita que hicimos un pacto, él me dijo: 'quiero volver a retomar la amistad, el cariño', y yo le dije: 'si me duras unos años, que no estés en un escándalo de alcoholismo, y yo realmente vea que te estás recuperando, yo te ofrezco ir y darte mi mano, pero al primer escándalo de alcoholismo ni me busques', ahí se acabó todo".