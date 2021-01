"No queremos su dictadura", escribe Laura Zapata a AMLO, al pedir que Twitter le suspenda su cuenta

Tras el cierre de las cuentas en redes sociales de Donald Trump, la actriz Laura Zapata pidió lo mismo para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “dictador”.

Laura Zapata, hermana de la también actriz y cantante Thalía, ha generado en Twitter una gran conversación por sus mensajes en contra del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La primera actriz había hecho ya declaraciones en contra del mandatario mexicano, y las reacciones negativas por parte de sus simpatizantes le han hecho colocar la frase “Fuera chairos, los bloqueo” a un lado de su nombre en la red social.

Ahora, Laura Zapata volvió a hacer enfurecer a seguidores de AMLO, por la petición que le hizo a la red social Twitter.

Luego de que Twitter y otras redes sociales decidieran suspender las cuentas de manera permanente a Donald Trump por incitar a la violencia y al odio tras los disturbios ocurridos en Washington, la actriz pidió que lo mismo pase con Andrés Manuel López Obrador.

La misma Laura Zapata se refirió a López Obrador como un “dictador” y como una persona que golpea al pueblo mexicano.

“Yo quiero que suspendan la cuenta de López Obrador, el golpeador de los mexicanos que no queremos su dictadura. ¿Quién más quiere que Twitter suspenda esta cuenta?”, escribió Laura Zapata en el tweet que generó polémica.

Los comentarios de la ganadora del Premio TVyNovelas vinieron luego de que Andrés Manuel López Obrador mostrara su rechazo a la decisión de Twitter de retirar las cuentas de Donald Trump, algo que consideró como censura.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren”, fueron las palabras del presidente de México al referirse al tema.

Para Laura Zapata, el comentario de AMLO se debe a que, dijo ella, al presidente le gusta mentir y que se lo permitan, algo que no sucedió con Donald Trump.

“No está de acuerdo con censura de Twitter a Donald Trump, a él lo que le gusta es poder mentir y se lo permitan, transmitir mensajes acusadores a diestra y siniestra, sin sustento”, escribió Laura Zapata en otro tweet, advirtiendo al presidente de México que sigue él en la lista de censuras por parte de la red social.

Entre los usuarios, los comentarios de la primera actriz resultaron polémicos, generando en cada uno de sus tweets al respecto una acalorada discusión entre quienes defienden al presidente y los que están de acuerdo con Laura Zapata en su petición de que cierren sus cuentas.

Laura Zapata ha compartido los mensajes en su propia cuenta de aquellos que están de acuerdo con sus palabras.

“Yo pido que suspendan cuenta en Twitter a López Obrador por promover el odio, incitar a la violencia, y mentir de manera reiterada”, se lee en uno de los tweets de una usuaria que la actriz compartió.

“Somos la oposición que los pone a temblar. En sus palabras se trasluce el miedo que nos tienen, por denunciar y alertar a los que aún creen”, respondió Laura Zapata a las críticas que ha recibido por sus declaraciones.