"No quieres guerra conmigo, sabes que no te conviene", clara advertencia de Niurka a Cynthia Klitbo

La vedette cubana Niurka Marcos ha salido en defensa de su actual pareja sentimental, el actor dominicano Juan Vidal, ex novio de la actriz mexicana Cynthia Klitbo. A través de los medios de comunicación, este trío de famosos, han llevado a cabo una serie de controvertidas declaraciones que han dado mucho de que hablar.

Mientras Juan Vidal estaba en el reality show "La casa de los famosos", Cynthia Klitbo no lo dejó muy bien parado ante la prensa de espectáculos, al asegurar que terminaron su relación debido a sus problemas de ira, que era un "vividor", un "chichifo" y además, lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por presuntamente haberla violentado psicológicamente y por deberle 4 mil 500 dólares.

Antes de que Juan Vidal saliera del programa antes mencionado, producido por Telemundo, Niurka defendió al galán de telenovelas, arremetiendo en contra de la querida villana de telenovelas, diciendo que era una "mujer ardida".

Posteriormente, se le preguntó a Cynthia Klitbo sobre lo externado por la vedette, a lo que respondió que no se podía poner al nivel de Niurka, pues ella era una primera actriz. "Yo no puedo hablar de la señora porque, como ella dice, solo somos compañeras y yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja".

En unas nuevas declaraciones hechas ante varios reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estando acompañada por Juan Vidal, Niurka le hizo una clara advertencia a Cynthia Klitbo, dejando muy en claro que no le convenía meterse con ella.

Claro que hay niveles, yo soy vedette, soy histriónica, yo estoy siempre, no quieres guerra conmigo Cynthia, porque sabes perfectamente que no te conviene.

La ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, señaló que ella no tiene problema alguno, en decir las cosas tal y como son. "Entonces, no se trata de niveles, está como Ninel Conde, ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde y que yo le tenga que decir: 'roncas como un tren güey'".

Por su parte, Juan Vidal dejó entrever que podía demandar a su ex Cynthia Klitbo, por estar difamándolo ante los medios de comunicación. Con respecto al dinero que le debía, en las stories de su cuenta en Instagram, dio a conocer que le hizo un depósito por 80 mil pesos mexicanos.