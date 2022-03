"No quiero amenazas subliminales, aquí estoy", Olga Wornat reta a Gerardo, hijo de Vicente Fernández

La escritora argentina Olga Wornat es persona non grata para algunos integrantes de la familia Fernández Abarca, entre ellos Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, y su hijo Gerardo Fernández. La periodista es la autora de "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", el controvertido libro que inspiró la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", la cual provocó una disputa legal entre la matriarca de la dinastía y TelevisaUnvisión.

En una entrevista con Javier Poza para su espacio radiofónico en Grupo Fórmula, Olga Wornat aseguró que ha recibido amenazas de parte de Gerardo Fernández, uno de los hijos biológicos de Don Chente y Doña Cuquita, desde que publicó la biografía no autorizada de quien fuera uno de los grandes ídolos de la música mexicana.

La periodista, de 63 años de edad, externó no tener a las amenazas del hijo de Vicente Fernández, pues ya ha vivido situaciones similares cuando publicó otros de sus libros, entre estos, "Felipe, el oscuro" y "La Jefa: escándalos, enriquecimiento e impunidad".

Supuestamente, tras el estreno de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", el hermano de Alejandro Fernández, "El Potrillo", ejercerá acción penal en contra de la escritora.

Olga Wornat manifestó que Gerardo Fernández no manda nada por escrito, sino que, aparentemente, "te insulta y te maltrata". Contó que varias personas le han dicho: "'Gerardo está diciendo que te va a demandar', 'Gerardo dice que te va a demandar, que tengas cuidado', él es por atrás y yo digo que me demande, pero que lo diga, que aparezca de frente. ¿Por qué no lo hizo en diciembre?".

Muchos me preguntaban: '¿tienes miedo?', no, yo no tengo miedo a nada, a través de personas está diciendo que me va a demandar.

Asimismo, la periodista argentina le mandó este mensaje a Gerardo Fernández, quien es el encargado de las finanzas de la familia, "tengo más información Gerardo, para que lo sepas, tengo más información".

Cuando estuvo llevando a cabo sus investigaciones para su libro "El último rey", se comunicó con Gerardo, señalando haber recibido un mal trato de su parte, a diferencia de Vicente Fernández Jr., el primogénito del cantante.

"Gerardo por poco me tiró el teléfono, metafóricamente hablando, porque yo creo que, si hubiera estado en frente de él, me hubiera tirado el teléfono, me trató muy mal, telefónicamente". Le explicó que buscaba su versión de los hechos en los que está involucrado, de la relación con sus hermanos, "que me contará de su vida, eso fue lo que yo le expliqué y me contestó de muy mala manera y me colgó".