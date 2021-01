"No quiero que mi mamá se muere", decía el hijo de Leticia Calderón tras su contagio de Covid-19

Leticia Calderón ya se encuentra en casa junto a sus adorables hijos Carlos y Luciano Collado, fruto del matrimonio que tuvo con el abogado Juan Collado. En una entrevista que la actriz de telenovelas tuvo para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, contó que los días que estuvo hospitalizada tras su contagio de Covid-19, fueron muy difíciles para sus hijos.

Luciano que es el más sensible decía: 'no quiero que mi mamá se muera', afortunadamente me llevé mi celular y estuve en contacto con ellos, entonces nunca perdimos contacto, me escucharon, pero el más sensible y que me expresó que me extrañaba y no quería que me muriera, era Luciano.

El pasado 14 de enero Leticia Calderón dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, haber dado positiva a Covid-19. "Corazones, no inicie este año cómo me hubiera gustado, pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La protagonista de telenovelas originaria de la Ciudad de México, contó en el show de televisión antes mencionado, que su hermano Alejandro estuvo hospitalizado y salió todo bien. Con respecto a ella, sigue en tratamiento y aún tiene neumonía; afortunadamente ya oxigena mucho mejor. "En las tardes me pongo el oxígeno, estoy haciendo ejercicios para reforzar los pulmones". Su papá permanece hospitalizado.

Leer más: Leticia Calderón: cinco cosas por las que es inevitable amarla

Lety Calderón confesó que pudo conseguir una cama en un hospital en la Ciudad de México, gracias a la ayuda de los hijos mayores de su ex esposo Juan Collado, quienes se movilizaron para que fuera atendida.

Al tener problemas de oxigenación la doctora que la estaba atendiendo le dijo que tenía que hospitalizarse, algo a lo que se rehusaba la actriz. "Yo tenía oxígeno en casa y (la doctora) me dijo: 'no, necesito que busquemos una cama porque eso no está bien, tienes que pensar en ti, en tus hijos'. Yo estaba aquí con mi mamá, mi hermano y mi papá ya estaban en el hospital, yo decía: 'no, yo no, unos días más', hasta que dije: 'sí, necesito hospitalizarme'".

En la charla para el programa "De primera mano", aprovechó para desmentir a la actriz Yadhira Carrillo, esposa del abogado Juan Collado, quien aseguró que Lety había llegado "morada" al hospital ante sus problemas de oxigenación. "No, para nada, llegué con este tipo de oxigenación, fue lo que la doctora dijo que no le gustaba, pero morada, cayendo no, nunca estuve en ese sentido".

Leer más: Leticia Calderón y la única condición que le puso a Juan Collado para firmar el divorcio

Al ser dada de alta compartió este mensaje en su cuenta de Twitter: "Dios que alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá, gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno (su papá) para que mi felicidad sea completa, gracias".