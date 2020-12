"No quiero que mi papá muera", revela hijo de Alfredo Adame al saber que tiene Covid-19

México. El actor Alfredo Adame, originario de Guadalajara, Jalisco, México, comparte en sus redes sociales que tiene Covid-19, y Sebastián, uno de sus hijos, expresa su sentir al respecto también en ellas: "Yo no quiero que mi papá muera", cita el joven.

Alfredo Adame, actor y conductor que ha participado años atrás en telenovelas como Balada por un amor y Bajo un mismo rostro, con Daniela Romo y la actriz fallecida Christian Bach, respectivamente, dio positivo a la prueba del Covid-19 y le pide a la gente que extreme precauciones para que no se enferme.

Alfredo Adame Foto de Instagram

¡Amigos queridos! Así es, a pocas horas de enterarme que di positivo a #COVID. ¡Por favor cuídense mucho!, extremen mucho sus precauciones!. No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia”, escribe Adame en sus redes sociales.

Y acto seguido, Sebastián Adame Banquells, uno de sus hijos, se muestra preocupado por la salud de su padre. Pese a que ambos han tenido problemas familiares y están distanciados, desea que se recupere y no quiere para él ningún mal, así se lo expresa en sus redes.

El hecho de que esté enojado con él no significa que quiero que se muera. Yo no quiero que mi papá se muera. Puedo estar enojado con él pero no quiero que se muera. Lo peor es que ahora, yo lo dije, lo que estaba esperando para poder retomar una relación otra vez era que se disculpara, pero ahorita yo creo que sí le voy a llamar", señala Sebastián.

Los problemas familiares entre Adame y su hijo Sebastián comenzaron meses atrás, cuando este último se declaró gay y habló públicamente de sus preferencias sexuales. En varias entrevistas comentó que se sentía feliz y sin ningún problema con el hecho de que haya hecho pública su sexualidad.

Al parecer a Alfredo sí le molestó que su hijo tocara ese tema públicamente y eso desató una serie de declaraciones entre padre e hijo, al grado de que su relación se vio afectada.

Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame. Foto Instagram

A través del programa de YouTube Chisme No Like, Sebastián le mandó decir a su famoso papá que respete su decisión y pese a que dejó de hablarle se manifestaba en la mejor disposición de limar "asperezas" con él y que puedan llevarse bien, solo que no le parece que lo haga sentir mal con sus comentarios homofóbicos.

Sebastián Adame, de 21 años de edad, también ha hecho público que ve la vida de diferente manera desde que tuvo el accidente automovilístico al lado de su mamá y hermanos, años atrás, y gracias a eso pudo ver y enfrentar la vida de otra manera.