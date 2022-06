"No quiero que sufra", Jolette reacciona a comparaciones con Rubí y manda mensaje a Lolita Cortés

Al hablar de La Academia, muchos televidentes recuerdan las fuertes discusiones de Lolita Cortés y Jolette, quien es considerada la participante más polémica de este reality show de TV Azteca. En la nueva generación se encuentra Rubí Ibarra, la quinceañera viral de San Luis Potosí, apodada en redes sociales como "la nueva Jolette".

Mucho se ha dicho, que Rubí, originaria de la comunidad La Joya, en el estado de San Luis Potosí, México, está siendo utilizada por la producción de La Academia, para generar controversia y mantener alto el rating. Cabe mencionar que Lolita Cortés, "la juez de hierro", ha mencionado más de una vez, que la joven que se hizo famosa en redes sociales por su fiesta de XV años, no debe estar en la competencia.

En una entrevista con el periodista Eden Dorantes, la conductora de televisión Jolette Navarrete, reaccionó a las comparaciones que se han hecho con Rubí.

Yo creo que ha batallado y no quiero que sufra, todos somos irrepetibles. Creo que ella va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien y que no sufra.

La ex participante de la cuarta generación de La Academia, mencionó que Rubí "es una niña divina" y cuando supo de su fiesta de XV años, en su momento se agobió por todo lo que vivió la joven, "porque obviamente los medios ya la usaron, creo que hasta hubo una muerte en sus XV años de alguien que jineteaba los caballos, entonces yo dije: 'pobre niña'".

Por otra parte, Jolette aclaró que si fue invitada a participar en el programa especial con motivo del 20 aniversario de La Academia, pero por cuestiones de contrato con Televisa, no pudo formar parte. "No pudimos coordinar los tiempos, hubo una llamada muy amable de una señorita que se llama Adriana, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo".

Cabe recordar que cuando estuvo en la cuarta generación de La Academia, Lolita Cortés le pedía al público ya no votar por ella, pues la considerada la peor alumna y simplemente no cantaba.

En la entrevista antes mencionada, Jolette le envió un especial saludo a Lolita Cortés: "le mando un abrazo y quiero que haga bien su trabajo y que no le tire mal a nadie porque es una tipaza y que yo sí la quiero abrazar, como se lo había dicho".

Actualmente, Jolette Navarrete forma parte del programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa.