"No quiero que vuelva golpear a una mujer", Gomita quiere ver a su papá en prisión

México.- La influencer mexicana Gomita reveló en 2021 que su padre, Alfredo Ordaz, había ejercido violencia física contra ella y contra su madre, Elizabeth Campos, razón por la que interpuso una denuncia contra él por el delito de violencia familiar.

Entrevistada por Edén Dorantes, la experta en salud y belleza refirió que no está completamente satisfecha con el proceso judicial que se ha seguido con el caso de su padre, lamentando que no haya "solución".

“Mira, siguen las audiencias, sigo yendo, pero no hay solución. Solamente dicen que van a hacer reparación de daños, pero solamente la voy a curar yo, conmigo misma y un psicólogo”, señaló.

Luego de asegurar que la forma en la que tanto ella como su madre se curarán por los daños que les infringió Ordaz, Aracely Ordaz aseguró que desea ver a su progenitor en la cárcel, enfatizando que solo con ello se sentirá segura de nueva cuenta.

“Pero yo no lo quiero afuera, yo quiero que esté adentro (de la cárcel), yo no quiero que vuelva a golpear a una mujer. Yo no quiero que mi mamá vuelva a sentir este temor, yo no quiero sentirme que voy a trabajar a algún circo y que me va a pasar algo”, apuntó.

La expayasita de Televisa sostuvo que, pese a que fue escuchada por la justicia en México, el sistema no es bueno, por lo que remarcó que lo que le resta es pedirle a Dios que "haga justicia con su propia mano".

Por último, la influencer mencionó que en la actualidad se encuentra yendo a terapia psicológica, al tiempo que refirió que está trabajando para sanarse en un sentido espiritual tras el maltrato que recibió de su padre.

“Siempre voy a estar tratando de encontrar lo mejor de mí, pero si algo quiero dejar aquí y yo creo que dios me da la oportunidad después de las tranquizas que me han dado y sigo viva es que tengo que dejar huella y a lo mejor es darle aliento a otras personas”, concluyó.

Recientemente, Gomita ha estado presumiendo su figura en redes sociales tras haber conseguido bajar 13 kilos luego de haberse sometido a una operación mediante la cual le fue removida grasa de los senos y glúteos.