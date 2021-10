"No quiero ser esclava de Paola, el personaje fuerte", Paola Rojas entre lágrimas en Netas Divinas

La bella y reconocida periodista Paola Rojas, forma parte del elenco del programa "Netas Divinas" que se transmite por Unicable, un foro donde ha mostrado su versión más humana: una mujer vulnerable, luchona, quien ha sido lastimada y logra volver a levantarse, una amorosa madre de familia y profesionista ejemplar.

En una de las recientes emisiones de este show, la conductora del noticiero "Al Aire con Paola" de Noticieros Televisa, confesó que la soberbia es uno de los pecados capitales que la representan, ya que no se permite a sí misma, mostrarse débil ante los demás, algo que a su vez le causa mucho dolo.

"Me doy cuenta de que el mundo me percibe como muy fuerte", expresó Paola Rojas. "Sí, pero también, lo confieso y me cuesta, es un mecanismo de defensa".

La ex esposa del ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague (se divorciaron por una infidelidad de su parte), manifestó que ella promueve "genuinamente el que las mujeres seamos poderosas, fuertes y autónomas", pero confiesa que el siempre mostrarse fuerte, es para protegerse "de un montón de cosas" cuando está herida. Con lágrimas en sus ojos dijo:

Yo no quiero ser esclava, yo Paola la mujer que de pronto sufre, llora y le cuesta hablar, no quiero ser esclava de Paola, el personaje fuerte, no quiero.

Una de las invitadas en "Netas Divinas", le comentó a Paola Rojas que el mejor antídoto para esto, es el amor, el amor así misma, la confianza y el amor a los demás. "Este consuelo en tu vida, para toda esa parte de ti que puede estar un poco herida o lastimada, que sepas que el mejor lugar para estar a salvo, es dentro de ti, nunca va a venir de fuera".

Paola Rojas de 44 años de edad y originaria de la Ciudad de México, resaltó por fin ya comprendió "que mostrarte siempre fuerte es un signo de debilidad, no puedes ser todo el tiempo fuerte".

