"No quiero un bobo que me controla", Belinda se desahoga con nueva canción ¿dedicada a Christian Nodal?

Luego de dar a conocer a través de un comunicado que tomará acciones legales ante los ataques y difamaciones en su contra, tras darse a conocer su separación del cantautor Christian Nodal, la cantante y actriz Belinda lanzó una nueva canción titulada "Mentiras cabrón". Se trata de un tema del género urbano, donde cuenta la historia de una mujer cansada de lidiar con el ego de su pareja sentimental.

Belinda de 32 años de edad y originaria de Madrid, España (naturalizada mexicana), dio a conocer dicho tema musical a través de su canal en YouTube. "Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste", canta al inicio.

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento.

En otra parte del demo de su nueva canción, la actriz de telenovelas lanza más supuestas indirectas a su ex novio y prometido Christian Nodal. "No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tus haces se ignoran".

Como era de esperarse, muchos de sus fans han expresado que "Mentiras cabrón" está dedicada Christian Nodal, con quien tuvo una relación amorosa por más de un año e incluso, tenían planes de boda. En mayo pasado, el cantante del Regional Mexicano le había dado el anillo de compromiso, durante una cena romántica en un exclusivo restaurante en Barcelona, España.

Asimismo, ha recibido el incondicional apoyo de sus "Belifans". Estos son algunos de sus comentarios tras el lanzamiento de la canción antes mencionada: "Sigue trabajando, salirse de la rutina es lo mejor suerte y la mejor de las vibras", "princesa, sé libre, vive siguiendo tus impulsos, mientras no dañes ni juzgues a nadie y sé feliz", "eso Belinda, demuestra quién eres y que las mujeres no necesitamos de ningún hombre" y más.

Por otra parte, Belinda manifestó en un comunicado que en los últimos días, luego de confirmarse su ruptura amorosa con Nodal, "personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto", al emitir comentarios "que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí".

Dejó muy en claro no pretender "convertirme en una víctima", ya que toda su vida "la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado, es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas".