"No quiero volverte a ver así", Flor Rubio y conductores de Venga la alegría regañan a Alfredo Adame

El conocido conductor de televisión y actor de telenovelas Alfredo Adame se encuentra envuelto en una nueva controversia, esto tras una acalorada pelea que tuvo con una pareja en una zona del Periférico Sur en la Ciudad de México. De acuerdo con su versión, una de estas personas estuvo por provocar un accidente automovilístico y sus acciones, poco a poco hicieron que se "calentara", como coloquialmente se dice.

Esta mañana Alfredo Adame de 61 años de edad y originario de Guadalajara, estado de Jalisco, México, estuvo en el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, donde habló sobre lo ocurrido. El controvertido presentador de televisión aseguró que demandará a la pareja por las agresiones que recibió y además, los acusó de robo.

Los conductores de "Venga la alegría" Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Casares, regañaron a Alfredo Adame por el escándalo de la pelea callejera con un hombre y una mujer.

"Eres un hombre de mecha corta, vivimos en una ciudad peligrosa, tenías una imagen de conductor familiar padrísima y ahora todas las notas de Alfredo Adame son de violencia", le dijo Horacio Villalobos. "Ayer que aparece este video, todo mundo en ese momento en las redes sociales era: 'otra vez Adame en la violencia'".

Alfredo Adame fue claro al responder: "y seguirá siendo si insisten en esa posición de agredirme y atacarme".

Ante sus palabras, la conductora Flor Rubio le dijo unas cuantas verdades. "Ahí si no Alfredo, yo creo que sí tienes que cambiar esa parte, porque tú has sido durante muchos años una gran figura en la televisión y tienes que reconocer, que de no haberte bajado (de su auto), no existirían esos videos".

El actor no dio su brazo a torcer y dijo no arrepentirse de lo ocurrido. Flor Rubio lamentó tener que ver este tipo de imágenes de Alfredo Adame, señalando extrañar "al conductor matutino, al de hace unos años, el que no tenía problemas, tú no puedes sugerirle a la gente que se baje y pelee en las calles".

Asimismo, mencionó que no fue nada agradable verlo tirado en la calle durante la pelea: "no nos gustó verte peleando con esas personas, no nos gusta verte en esa situación, al final sucumbiste, yo ni te envidio ni te odio, yo te aprecio de toda la vida y te lo digo, no quiero volverte a ver así, yo quiero verte como un conductor luminoso de la televisión, no quiero verte peleando en las calles".