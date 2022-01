"No quise hacer caso, estoy pagando el precio", Andrés García revela la enfermedad que padece

El actor dominicano Andrés García de 80 años de edad reveló la enfermedad que padece, esto durante una entrevista para el programa "Hoy", acompañado de su esposa Margarita Portillo. El veterano histrión tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, ante esto, "está muy baja su hemoglobina", mencionó su cónyuge.

El papá del también actor Leonardo García, necesita una transfusión para estabilizarse un poco. Un doctor, quien además es amigo de Andrés García, está ayudando para conseguir la sangre que necesita, "se atravesó el fin de año, la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de creer", mencionó Margarita Portillo.

El tipo de sangre de Andrés García es O-, "yo puedo dar a quien sea mi sangre y le sirve al que sea, pero a mí solamente el que tenga O-".

Hace unos años el también productor de televisión y cine, fue sometido a una cirugía en la columna vertebral, donde le rellenaron cuatro vértebras y el sacro. "Tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco, seis años, me pusieron 10 tornillos".

Me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio.

Con respecto a sus problemas de salud, durante la charla para el programa antes mencionado, dejó muy en claro lo siguiente: "he tenido una buena vida, no me arrepiento, la he vivido, mi vida es disfrutar, sufrir y respirar la vida".

Por otra parte, a través de un video publicado en su canal de YouTube, Andrés García arremetió en contra de la periodista mexicana Anabel Hernández, por haberlo mencionado en su libro "Emma y las otras señoras del narco", donde habla sobre los supuestos vínculos con los fundadores del cartel de los Beltrán Leyva.

Además de informar que demandaría a la periodista, el actor de películas como "Pedro Navaja" o "Las amantes del señor de la noche" se refirió a Anabel Hernández como una "cucaracha", "cretina" y "trepadora".

Evidentemente molesto, dijo que todo lo escrito en el libro es mentira: "ahí le va un mensaje para esta pobre pende... es una especuladora, viene diciendo mentiras para lograr publicidad para no morirse de hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre".