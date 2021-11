"No saben que gente me rodea", Octavio Pérez vengará la muerte de su hijo Octavio Ocaña (VIDEO)

"A mi hijo lo voy a vengar, le voy a hacer justicia", fueron las palabras del empresario mexicano Octavio Pérez, padre del actor de televisión Octavio Ocaña, recordado por su personaje de "Benito Rivers" en la serie "Vecinos". En una entrevista que tuvo para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, dejó muy en claro que todos los involucrados en el fallecimiento de su hijo, terminarán en prisión.

Octavio Pérez externó su enojo ante las circunstancias, señalando que si a un policía le pasa lo que sucedió con su hijo, "no lo dejan impune, hasta los matan, yo no lo puedo hacer, pero me gustaría hacerlo, no tienen idea de como me gustaría hacerlo".

El papá de Octavio Ocaña manifestó tener las ganas de hacer justicia "con mis propias manos, porque los huevos los tengo bien puestos y no estoy solo, no saben que gente me rodea y qué amistades tengo".

Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso, no lo voy a hacer, no estoy loco.

Asimismo aseguró tener las pruebas de que los elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no actuó como debería. En vez de auxiliar a su hijo, se pusieron a grabar videos.

"Una vieja idiota, policía, estaba grabando y de repente se dieron cuenta de que era Octavio Ocaña y empezaron a bajar los videos del YouTube, pero yo tengo esos videos, voy con todo por ustedes".

El actor Octavio Ocaña murió el pasado viernes a los 22 años de edad; fue sepultado en su tierra natal Villahermosa, Tabasco. Según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), perdió la vida a causa de un impacto de bala en la cabeza.

Supuestamente conducía su camioneta en estado de ebriedad y cuando circulaba en compañía de dos amigos por las calles de Cuautitlán Izcalli, hizo caso omiso a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que originó una persecución y durante la huida, presuntamente, el actor sacó un arma de fuego y al chocar, se disparó accidentalmente.

"Se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo; la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica", informó la fiscalía en un comunicado.