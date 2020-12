No sabes cómo superar una relación, Bárbara de Regil te da unos consejos

Ciudad de México.-En algunas ocasiones las emociones juegan un papel importante al momento de tomar importantes decisiones como lo es el seguir con una relación o darla por terminada, situación que para algunos suele ser muy complicada, pese a ello también sirven opiniones externas que si bien no te darán la respuesta final si te ayudarán en gran manera, por lo que en este sentido Bárbara de Regil compartió algunos de sus consejos.

Aunque es habitual que Bárbara de Regil de recomendaciones en torno al cuidado del cuerpo, otros buenos consejos son aquellos relacionados al "amor" que aqueja a miles de personas e incluso a algunos de los fanáticos de la intérprete de Rosario Tijeras que no dudan en pedirle consejos.

En su más reciente publicación mediante Instagram Stories, Bárbara de Regil explicó algunos de los puntos que llevan a una relación "toxica" por lo que aseguró es mejor "dejar de perder el tiempo" y dar por terminada la relación.

"Si minimiza tus emociones ahí no es, si te tienes que callar lo que sientes para que no se enoje ahí no es, si tienes que esconder partes de tu cuerpo ahí no es. Hombres hay muchos" explicó.

Si bien indicó esa separación dolerá, es preferible vivir el duelo pues tarde o temprano pasará y te volverás a enamorar, mientras tanto explicó que puedes realizar algunas actividades para distraerte.

"Acuérdate que nadie se muere de amor, todo pasa. Súfrelo, si vas a terminar una relación llora, siéntelo, va a pasar, vas a sanar te vas a volver a enamorar", agregó Bárbara de Regil.