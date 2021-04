¡No sabrás si llorar o reír! Mejores memes de la segunda temporada de Luis Miguel

México.- Como Debate te informó oportunamente, este domingo 19 de abril se estrenó en Netflix la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, hecho que desencadenó de inmediato todo tipo de memes por parte de los espectadores.

Las redes sociales, principalmente Twitter, se inundaron de divertidas imágenes que explicaron muy al modo "internet" las sorpresas que generó en los televidentes la popular y polémica sier biográfica de El Sol.

Cabe destacar que algunos de los memes virales que verás incluyen cierto grado de spoiler, así que si no has visto el capítulo 1 de la serie de Luis Miguel, te recomendamos verlos sin enojarte. Pero velos, porque no podrás parar de reír.

