"No se habla de Bruno", canción de la película Encanto, número 1 en lista de Billboard

La película animada Encanto no solo logró cautivar con su historia, pues su banda sonora tampoco ha dejado de sonar, en especial la canción "We Don't Talk About Bruno'' ("No Se Habla de Bruno") que logró posicionarse como la número 1 en la lista Billboard Hot 100.

El tema escrito por Lin-Manuel Miranda desplazó a "Easy On Me" de Adele.

Dicha melodía se convirtió en el segundo tema de Disney en alcanzar la cima desde "A Whole New World" ("Un Mundo Ideal") de Aladdin en 1993.

De acuerdo a Billboard, otra canción que llegó a posicionarse en la lista fue "Let It Go" de Frozen, alcanzando el puesto número 5 en la lista de 2014.

"We Don't Talk About Bruno'' ha tenido más de 34 millones de reproducciones y es interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Daniela Sierra, Juanse Diez, Isabel Garcés y Olga Lucía Vives.

Encanto cuenta la historia de los Madrigal, una familia colombiana que recibe dones mágicos para ayudar y proteger a su pueblo.

Fue la cinta animada más taquillera de la pandemia, con una recaudación internacional de 223 millones de dólares.

